TRT Genel Müdürü Eren: “Uzaktan eğitim için hazırız”

ANKARA (AA) – TRT Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Eren, 23 Mart'ta başlayacak uzaktan eğitim için hazır olduklarını bildirdi.

Eren, yeni tip koronavirüs nedeniyle alınan tedbirler kapsamında 23 Mart Pazartesi günü uygulanmaya başlanacak uzaktan eğitim için Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan derslerin TRT ekranlarından öğrencilerle buluşturulmasına ilişkin Twitter'dan açıklamada bulundu.

Paylaşımında "Sevgili öğrenciler ve değerli veliler, uzaktan eğitim için biz hazırız. Siz de TRT EBA TV'yi kanal listenize eklemeyi unutmayın." ifadesini kullanan Eren, yenilenen "TRT İzle" uygulaması ve "trtizle.com" internet sitesi üzerinden de derslerin takip edilebileceğini belirtti.

Eren, paylaşımında, TRT EBA TV frekans bilgilerini içeren görüntüye de yer verdi.