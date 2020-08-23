TRT Genel Müdürü İbrahim Eren'den yeni dizi paylaşımı

İSTANBUL (AA) – TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren, TRT 1’de yayınlanacak yeni dizinin ilk tanıtımını paylaştı.

Eren, Twitter’dan Arapça, Urduca ve İngilizce olarak da yayınladığı mesajında "Kılıcın parlattığı, kalemin aydınlattığı bir çağın öyküsü… Yakında TRT 1’de." ifadelerine yer verdi.

Detayları henüz belli olmayan ve sosyal medyada merak uyandıran tanıtımda, Türk tarihinden bir savaş meydanı sahnesi yer alıyor.

Büyük prodüksiyonlu bir dönem dizisinin hazırlıklarını sürdürdüğü bilinen TRT 1’in yeni dizisinin tanıtımında etkileyici detaylar bulunuyor.