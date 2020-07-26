TRT, Saraybosna Film Festivali'ne 3 filmle katılıyor

İSTANBUL (AA) – Doğu Avrupa ve Balkanlar'ın en büyük film festivallerinden Saraybosna Film Festivali'nde (SFF) bu yıl TRT'nin yapımcılığını üstlendiği 1, ortak yapımcısı olduğu 2 film yer alacak.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, Bosna Hersek'te 1992-1995'te yaşanan savaşın izlerini silmek ve başkent Saraybosna'yı yeniden kültür-sanat merkezi haline getirmek amacıyla organize edilen Saraybosna Film Festivali’nin bu yıl 26’ncısı 14-21 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek.

– Festival TRT’nin "Odaklan Babaanne" filmi ile açılacak

SFF'nin açılış filmi, Bosnalı yönetmen Pjer Žalica’nın yönettiği TRT yapımı "Odaklan Babaanne" olacak. Žalica'nın üçüncü uzun metrajlı filmi olan "Odaklan Babaanne"nin oyuncu kadrosunda Bosna Hersek, Hırvatistan, Karadağ ve Sırbistanlı ünlü oyuncular yer alıyor.

Bosna Savaşı'nın ilk zamanlarını anlatan film, Saraybosna'da ölüm döşeğindeki annelerinin evinde bir araya gelen aile üyelerinin miras meselesi üzerinden yaşadığı entrika, komplo ve hile dolu trajik ve komik tartışmaları konu ediniyor.

– SFF'nin ana yarışmasındaki tek Türk filmi: Mavzer

SFF'de "Saraybosna’nın Kalbi" ödülü için yarışacak 8 filmin arasındaki tek Türk filmi olan TRT ortak yapımı "Mavzer"in dünya prömiyerini Saraybosna'da gerçekleştirilecek.

Yönetmen ve senarist Fatih Özcan'ın ilk uzun metrajlı filmi olan "Mavzer" Orta Anadolu'da bir dağ köyünde geçiyor. Film, koyunlarını kurtlardan korumak için bir mavzer satın almaya çalışan Veysi'nin oğlu Mustafa ve kardeşleriyle yaşadıklarını konu ediniyor.

– 12 Punto finalisti "Bir Tutam Karanfil", SFF'nin Ortak Yapım Marketi'nde

Geçen sene ilki gerçekleşen "12 Punto TRT Senaryo Günleri"nde TRT Ortak Yapım Ödülü almaya hak kazanan, yönetmenliğini Bekir Bülbül'ün, prodüktörlüğünü Halil Kardaş'ın yaptığı "Bir Tutam Karanfil", SFF'nin Cinelink Ortak Yapım Marketi'ne seçildi.

"Bir Tutam Karanfil", karısının cenazesini ülkesine götürüp defnetmek isteyen Musa'nın, torunu Halime'yi de alarak zorlu iklim şartlarında yaptığı yol hikayesini anlatıyor.