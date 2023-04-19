TRT, tılsımlı yüzük ve muska satmaya başladı

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun reklamlarını 8 gün boyunca yayınlamayan ve CHP tarafından tarafsızlığını ve milletin televizyonu olma özelliğini kaybettiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulunulan TRT, gelirinin büyük bölümünü vatandaşın vergilerinden elde ederken; bir yandan da TRT Market üzerinden satış yapıyor.

TRT Market’teki fiyatlar ve ürünlerse görenleri şaşkına çeviriyor. Payitaht Mecidiye ve Osmaniye Nişanı ve Yüzük Seti fiyatı 9 bin 999 TL ancak indirimle 5 bin 499 TL’den satışa sunuluyor. ‘Diriliş Ertuğrul Gümüş Kolye–Muska’nın yüzde 50 indirimli fiyatı 799.90 TL. Barbaroslar Zülfikar İşlemeli Tılsımlı yüzüğün fiyatı ise indirimle bin 920 TL’den satışa sunuluyor.

Payitaht Abdülhamid Dizisi Mecidiye ve Osmaniye Nişanları indirimli olarak 2 bin 999’ar TL’den, Barbaros Hayreddin Paşa Sancağı Kolye indirimli bin 20 TL’den satışa sunuluyor. TRT’de ayrıca çocuklar için okçuluk seti, Amigurumi gibi oyuncakların yanı sıra iç çamaşırı da satılıyor.





‘TRT YÖNETİCİLERİ ZIVANADAN ÇIKMIŞ DURUMDA’

TRT’nin sattığı ürünlerin, vatandaş adeta yiyecek yemek bulamazken kimler tarafından alındığı merak konusu oldu. CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut da TRT Market’in sattığı ürünleri eleştirerek, “TRT, partimizin reklamlarını parasını vereceğimiz halde yayınlamıyor ama fahiş fiyatlarla marketinden vatandaşa takı satıyor. Sokak pazarlamacıları gibi ürünlere ‘tılsımlı’ gibi değişik anlamlar yükleyerek milleti kandırıyor. Muska satıyor. TRT yöneticileri iyice zıvanadan çıkmış durumda. Halkın vergileriyle kamusal yayın yapması gereken TRT, abuk sabuk işlerle uğraşıyor” dedi.

‘MUSKA, YÜZÜK, TAKI SETİ, NİŞAN’

TRT Market’te satışı yapılan ürünlerden bazıları ve fiyatları şöyle:

Payitaht Mecidiye ve Osmaniye Nişanı ve Yüzük Seti (Yüzde 45 indirimli): 5 bin 499 TL

Payitaht Abdülhamid Dizisi Mecidiye Nişanı (Yüzde 50 indirimli): 2 bin 999 TL

Payitaht Abdülhamid Dizisi Osmaniye Nişanı (Yüzde 50 indirimli): 2 bin 999 TL

Barbaroslar Zülfikar İşlemeli Tılsımlı Yüzük (Yüzde 23 indirimli) 1.920 TL

Barbaros Hayreddin Paşa Sancağı Kolye Yeşil Mineli (Yüzde 23 indirimli): 1020 TL

Barbaros Hayreddin Paşa Sancağı Kolye Beyaz Mineli(Yüzde 23 indirimli) 1020 TL

Barbaros Hayreddin Paşa Sancağı Yüzük Beyaz Mineli (Yüzde 23 indirimli) 1020 TL

Diriliş Ertuğrul Şahin Figürlü Çift Taraflı Kolye (Yüzde 50 indirimli) 849 TL

Diriliş Ertuğrul At Figürlü Çift Taraflı Kolye (Yüzde 50 indirimli) 849 TL

Diriliş Ertuğrul Kolye – Kayı Boyu Hilal (Yüzde 50 indirimli) 849 TL

Diriliş Ertuğrul Gümüş Kolye – Muska (Yüzde 50 indirimli) 799.90 TL,

Diriliş Ertuğrul Kol Düğmesi – Kılıç Kalkan (Yüzde 50 indirimli) 549.90 TL

Diriliş Ertuğrul Dizisi Kılıç Zarf Açacağı (Yüzde 50 indirimli) 399.90 TL



‘ÇOCUKLAR İÇİN OKÇULUK SETİ’

Doru Amigurumi oyuncağı (yüzde 20 indirimli) 434.32 TL

İbi Amigurumi oyuncağı yüzde 20 indirimli 399.92 TL

Tozkoparan İskender Okçuluk Seti (yüzde 20 indirimli) 311.92 TL

Rafadan Tayfa 2’li Çocuk Boxer (yüzde 20 indirimli) 28.72 TL

Elif’in Düşleri 2’li Çocuk Külot (yüzde 20 indirimli) 20.72 TL