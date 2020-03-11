TRT’den canlı yayına okkalı zam: Yüzde 679

Sayıştay, Milli Piyango İdaresi (MPİ) çekilişlerinin TRT’den canlı yayınlanmasını bir kez daha istedi. MPİ’nin Sayıştay’a verdiği cevap ise şok etkisi yarattı. MPİ, TRT’nin kendilerinden talep ettiği canlı yayın ücretine yüzde 679 zam yaptığını açıkladı. Ücret konusundaki anlaşmazlık nedeniyle çekilişlerin yayınlanamadığını bildirdi.

Bu konu Milli Piyango Genel Müdürlüğü’nde bugün yapılacak TBMM KİT Alt Komisyonu toplantısında gündeme gelecek. TBMM KİT Komisyonu Üyesi ve CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, MPİ’nin çekilişleri canlı yayınlaması gerektiğini belirterek, şunları söyledi:

* MPİ güven ve itibar oluşturmak istiyorsa çekilişleri canlı olarak yayınlamalı. Ancak TRT’nin de canlı yayın ücretine yüzde 679 zam yapması insafsızlık boyutunda. TRT’nin 18 ayrı kanalı var, bu 18 kanaldan birinde çekilişleri yayınlamalı.

* TRT, bir kamu kurumu olan MPİ’ye canlı yayın ücreti konusunda ölçülü davranmalı. İktidara göre enflasyon yüzde 12 ama TRT’nin zam oranı yüzde 679. Bu oran nasıl belirlendi, insaf demek bile yetersiz kalıyor. Bu konuda bir danışıklı dövüş var mı, ona bakmak lazım.