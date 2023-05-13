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13 Mayıs 2023
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TRT’nin 41 günlük haber karnesi

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyesi İlhan Taşcı, TRT Haber’in, 1 Nisan – 11 Mayıs arasında canlı yayında; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a 48 saat 45 dakika 53 saniye, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na ise 32 dakika 23 saniye yer verdiğini açıkladı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye canlı yayında 28 saat 53 dakika 54 saniye; Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici’ye ise 45 dakika yer veren TRT Haber, ATA İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in faaliyetlerine ise canlı yayında hiç yer vermedi.

Taşcı, paylaştığı tabloyu; “85 milyon yurttaşın vergileriyle kamu yayıncılığı yapması gereken TRT Haber’de Cumhurbaşkanı Adaylarına ayrılan süreler her şeyi anlatıyor.  TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı bu nazarlık da sana yeter! TRT’ye 41 kere maşallah” mesajı ile değerlendirdi.

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