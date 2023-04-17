TRT’nin CHP sansürü sürüyor

CHP, “Sana Söz Yine Baharlar Gelecek” isimli reklam filminin yayınlaması için TRT Genel Müdürlüğü’ne dilekçeyle başvurdu ve tarafsızlık çağrısı yaptı. TRT, söz konusu reklam filmini ‘hukuki inceleme’ yapıldığını gerekçe göstererek bugüne kadar yayınlamadı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu adına yapılan başvuruda, 14 Mayıs seçimleri için CHP tarafından hazırlanan “Sana Söz Yine Baharlar Gelecek” isimli reklam filminin TRT 1, TRT Haber ve TRT Spor kanallarında yayınlanması talep edildi. Dilekçede şu ifadeler yer aldı:

“HUKUK BİRİMİ İNCELİYOR”

– Seçimler için hazırlanan reklam filmimiz kurumunuza gönderilmiştir. Ne var ki bu talebimiz halen karşılanmamıştır. Bu duruma bahane olarak, “Sana Söz Yine Baharlar Gelecek isimli reklam filminin hukuk birimi tarafından inceleme aşamasında olduğu” gösterilmiştir. Bu tavır absürt olmakla birlikte TRT yönetiminin yanlı tutumunu da gözler önüne sermektedir.

– Tarafsız olması gereken TRT’nin hukuksuz bulunan bu tavrını ironik bulduğumuzu belirtmek durumundayız. Kaldı ki bu tutum kurumun maddi açıdan zarara uğramasına da neden olmaktadır.

– Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurtarıcısı ve kurucusu konumunda bulunan CHP’ye ve Genel Başkanı’na yönelik hukuksuz bulunan bu tavrın sona erdirilmesini ve reklam filminin ivedilikle yayınlanmasını talep ediyoruz.