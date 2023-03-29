TRT’nin, Payitaht Abdülhamid’in yapımcısına ödediği para ortaya çıktı

TRT’nin onlarca yapımı ve bu projelerin arkasındaki şirketleri inceleyen CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, “TRT’deki vurgun düzenini ifşa ediyoruz” diyerek onlarca yapımla ilgili merak edilenleri gözler önüne serdi. İşte CHP’li Karabat’ın sosyal medya hesabından duyurduğu o bilgiler:

“AKP İDEOLOJİSİ İÇİN”

– AKP kendi ideolojisi doğrultusunda toplumu dönüştürmek istiyor. TRT’de hem bu ideoloji topluma dayatılıyor hem de milyarlarca liralık vurgun yapılıyor. AKP’nin uydurduğu tarih üzerinden diziler ve filmler çekiliyor, programlar yapılıyor. Bunların yapımcılığını da Erdoğan’a yakın isimler üstleniyor. Erdoğan ailesinde bu görevi takip eden kişi ise Bilal Erdoğan. TRT’deki onlarca yapımı tek tek inceledik.

“KARTAL İMAM-HATİP’E YOLLAR AÇIK”

– Yapım şirketleri sahiplerinin hemen hemen hepsinin AKP ile ideolojik ve organik bağı var. Bazı yapımcılar Bilal Erdoğan gibi Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi Mezunu. Bu okulun mezunlarından İbrahim Eren de, 2017-2021 arasında TRT Genel Müdürü olarak görev yaptı. TRT, AKP’nin iktidarda olduğu 21 yıl boyunca şaibeli, etik dışı ve tasvip edilemeyen işlere imza atmıştır. Ancak az sonra ayrıntılarıyla anlatacağım yapımlar İbrahim Eren döneminde daha fazla karşımıza çıkıyor.

“2016’DA 124 MİLYON ÖDENDİ”

– Mesela Raif İnan… Altay, Doğrusu Ne, Vuslat, Mahsusa, Ya İstiklal Ya Ölüm, Akif… Bu yapımların sahibi Raif İnan, Bilal Erdoğan gibi Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi mezunu. Tek şirket üzerinden de değil, farklı şirketler kurarak TRT ile iş yapıyor. Mesela Raif İnan ile Mehmet Şafi İnan’ın sahibi oldukları A23 Medya isimli şirket 2014’te kuruluyor ve 2016’dan itibaren TRT’den 124 milyon TL’lik yapım işleri alıyor. İnanların sahibi oldukları Kirli Kedi Organizasyon isimli şirket, 44,1 milyon TL’lik iş yapıyor.

“BÖLÜM BAŞI 3 MİLYON ALDILAR”

– Bu isimler aynı zamanda T World ENTARTAINMENT isimli şirketin sahipleri… Altay isimli dizi çektiler ve bölüm başı 2 milyon 950 bin TL aldılar. 26 bölüm üzerinden toplamda 76 milyon 700 bin TL anlaşma imzaladılar.

– Bir başka şirkete bakalım… Serdar Öğretici ve Yusuf Esenkal’ın sahibi oldukları ES FİLM LTD. ŞTİ. başta Payitaht Abdülhamid olmak üzere çok sayıda yapımdan 465.5 milyon TL alıyor. 2014’te şirketi kuruyorlar ve dev bütçeli yapımların işini hemen alıyorlar. Bu iki isim başka şirketler de kurup farklı yapım işlerini alıyorlar ki dikkat çekmesin…

“DİRİLİŞ ERTUĞRUL YAPIMCISINA 307 MİLYON TL”

– Gelelim ünlü Diriliş Ertuğrul dizisine… AKP’nin ideolojik körlük yaratan bu dizisine resmen servet aktarıldı. TEKDEN FİLM, Diriliş Ertuğrul’un yapımcılığını üstleniyor. Rutin olarak şirkete yapılan ödemeler artırılıyor. Toplamda 307.1 milyon TL ödeme yapılıyor. Şirketin sahibi Kemal Tekden, AKP’nin 25’inci dönem Kayseri milletvekili.

“30 YAŞINDA BÜYÜK BAŞARI!”

– Bir de şu yapımlara bakalım… Hay Sultan Abdulkadir Geylani Hazretleri, Kuşlarla Yolculuk, Uyanış Büyük Selçuklu, Alp Arslan… 2019-2021 arasında yapılan bu 4 yapım için 1989 doğumlu 30 yaşındaki Emre Konuk’un sahibi olduğu Aklifilm Prodüksiyon şirketine toplamda 137 milyon TL ödendi. Genç yaşta bu kadar tecrübesiz birisine büyük ölçekli yapımlar verildi. Sorsanız, kendilerini çok başarılı buluyorlar!

“ŞİRKET KURULMADAN TRT’DEN İŞ ALMIŞ”

– TRT’de kurum içinde yapılabilecek bazı programlar, yapım şirketlerine daha pahalıya yaptırılıyor. Buradan bir örnek verelim… Sİ MEDYA PRODÜKSİYON 16.09.2016’da kuruldu. Ancak TRT’den ilk yapım işini 05.09.2016’da aldı. Yani şirket kurulmadan önce TRT’den yapım işi alıyor. Yapımların toplam maliyeti 32.6 milyon TL’yi buluyor. Sonra başka şirketler de kuruluyor.

“AYNI YAPIM DÖRT FARKLI ŞİRKETE VERİLDİ”

– TRT, birçok kanaldan yüksek bütçeli işlere imza atıyor. Yapımcı şirketler zengin ediliyor. Mesela Doğrusu Ne isimli program, 4 farklı şirkete veriliyor. Bazı şirketler kuruluyor ve 1 ay sonra milyonluk yapım işleri almaya başlıyorlar. TRT öyle bir çiftliğe dönmüş ki, bazı şirketlere neden para ödendiği bile belli değil. Danışmanlık adı altında AKP’lilerin sahip olduğu şirketlere de sınırsız para veriliyor. Bu şirketlerin bazı sahipleri yandaş medyada AKP propagandası yapıyor.

“TRT’DEN MİLYARLARI GÖTÜRENLER”

– Vatandaştan yapılan zorunlu vergi kesintileri ile gelir sağlayan TRT, bu kaynakları verimli ve adil kullanmak yerine yandaşlara aktarıyor. AKP’nin “toplum mühendisliği” yapılıyor diye eğitim, kültür ve sanat faaliyetlerini eleştirdiğini hatırlarsınız. Bunları tarafsızlaştıracağını ifade eden AKP, şimdi kendisi en büyük toplum mühendisliğini yapıyor.

“DİNİN EMİRLERİNİ HATIRLAMIYORLAR”

– Sizinle bir de TRT’den vurgun yapanların ikiyüzlülüğünü paylaşmak istiyorum… TRT’den milyarları götürenlerin sosyal medya hesaplarına baktığımızda, vatan, bayrak, din üzerine bolca paylaşım yapıldığını görüyoruz. Ama söz konusu kendilerinin sağladığı haksız kazanç olunca nedense dinin emirlerini hatırlamıyorlar.

“HARAM YİYİP, HELAL KAZANMIŞ GİBİ GEZİYORLAR”

– Bu insanlar tüyü bitmemiş yetimin hakkını yiyorlar ama bakıyorsunuz paylaşımlarına kendileri en büyük vatansever ve dindar… Vatanın malıdır deyip çekinmiyorlar. Yağmaladıkça yağmalıyorlar. Bolca hamaset dolu söylemlerle kendilerini temize çıkarmaya çalışıyorlar. Açık bir şekilde haram yiyip, helal kazanmış gibi ortalıkta dolaşıyorlar. Biz bu ikiyüzlülükle de hesaplaşacağız.