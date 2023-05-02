TRT’nin yanlı yayıncılığı ispatlandı: Arada tam 85 kat fark var

1 Nisan-1 Mayıs 2023 tarihleri arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan TRT Haber’de 32 saat 42 dakika 47 saniye süreyle canlı yayında yer aldı.

Aynı dönemde Cumhur İttifakı’nın ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye ise TRT Haber 25 saat 27 dakika 40 saniye canlı yayında yer verdi. BBP 33 dakika 43 saniye, DSP 13 dakika 11 saniye, Yeniden Refah Partisi 7 dakika, HÜDA PAR ise 6 dakika 45 saniye süreyle TRT Haber’de canlı yayında yer aldı. Cumhur İttifakı, toplamda 3 bin 600 dakika canlı yayında kaldı.

42 DAKİKA 58 SANİYE

Buna karşın, Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na TRT Haber’in bir ayda ayırdığı süre yalnızca 32 dakika 23 saniye oldu. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener 10 dakika 35 saniye canlı yayında sesini duyurdu. Millet İttifakı toplamda yalnızca 42 dakika 58 saniye TRT Haber ekranlarında görülebildi.

Sinan Oğan ve Muharrem İnce TRT Haber ekranlarında yer bulamadı. Ayrıca Millet İttifakı’nın ortaklarından Deva, Gelecek, Saadet ve Demokrat Parti de kamu yayıncısı olma iddiasındaki halka seslenme olanağı yakalayamadı.

TRT HALKIN DEĞİL AKP’NİN KANALI

RTÜK Üyesi İlhan Taşcı, “TRT, Türkiye’nin ve halkın değil AKP’nin propaganda aracı oldu.İktidar partisinin ve onun cumhurbaşkanı adayının seçim kampanyasını yürütmekle görevli PR şirketi gibi hareket ediyor” dedi ve şunları söyledi:

“İttifaklar arasındaki 85 katlık uçurum ancak yandaşlıkla açıklanabilir. Seçim sürecinde adil, eşit ve yansız bir tutum sergilemeyen TRT’deki bu utanılası yayıncılığın sorumlusu da bizzat TRT Genel Müdürüdür. Bu haliyle seçimlerin adil bir ortamda gerçekleştiğini söylemek olanaklı değildir. TRT yönetimi açıkça suç işlemektedir. Seçim sürecini manipüle etmektedir”

RTÜK Üyesi Tuncay Keser de “Milletin vergileriyle yayıncılık yapan TRT, diğer yayın kuruluşlarına örnek olması gerekirken, tam tersine tarafsızlığı, fırsat eşitliğini en fazla ihlal eden kuruluş haline geldi. TRT yönetimi TRT Kanununu paspas yaptı. Bir yandan da TRT Haber’de belgesel adı altında iktidar propagandası da tam gaz sürüyor. Adaletsizlik büyüyor. Seçim adaletinin, fırsat eşitliğinin lime lime edilmesine sessiz kalınması, demokrasiye ihanetten başka bir anlam taşımaz” değerlendirmesinde bulundu.