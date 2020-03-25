Trump: ’15 Gün Sonunda Acele Karar Vermeyeceğim’

Başkan Donald Trump Corona virüsü salgınıyla mücadelede 15 günlük süre dolduğunda atılacak adımlar konusunda acele karar vermeyeceğini vurguladı. Trump “Ekonomide yeniden faaliyete hızla geçilmesini istemeyenler var. Bunun beni seçimde yenilgiye uğratmalarına yardımcı olacağını düşünüyorlar.” dedi.

Başkan Trump haftanın üçüncü gününde de Beyaz Saray’da Corona Virüsü Görev Gücü ile birlikte basın toplantısı düzenledi. Salgının ekonomi üzerindeki etkisinden endişe eden Başkan Trump bir noktada ekonomide şalterin yeniden kaldırılması gerekeceği mesajını vermişti.

Basın toplantısında Trump’a Corona salgınıyla mücadelede olağanüstü önlemlerin uygulanması için belirlenen 15 günlük sürenin bitiminde ne gibi bir adım atacağı soruldu. Başkan Trump sürenin dolmasının ardından acele bir karar almayacağının altını çizdi. “Ülkemizde bazı bölgeler diğer bölgelere göre daha erken işbaşı yapabilir” demekle yetindi. Başkan Yardımcısı Mike Pence de Beyaz Saray’a bu konuyla ilgili tavsiyeler hazırlayacaklarını belirtti.

“350 milyon kişinin test edilmesini gerekli görmüyorum”

Başkan Trump basın toplantısında Güney Kore örneğinden yola çıkılarak sorulan bir soru üzerine, tüm ABD nüfusunun test edilmesi gerektiğini düşünmediğini söyledi, “Bu anlamsız. 350 milyon kişi neden test edilsin?” yanıtını verdi.

“New York’u zor haftalar bekliyor”

ABD Başkanı Trump Corona vaka sayılarının artış gösterdiği New York eyaleti için “En sorunlu yer. New York’u zor haftalar bekliyor. Ama Vali Cuomo süreci iyi götürüyor. Bu zor dönemin atlatılmasına yardımcı olmak için yetkim dahilinde her çabayı gösterdiğimi bilmenizi isterim” şeklinde konuştu. Başkan Trump eyalete 4 bin adet solunum cihazı gönderdiklerini belirtti.

“Dünya Sağlık Örgütü Çin’den Yana mı?”

Trump’a Dünya Sağlık Örgütü’nün Çin lehine tavır takındığı yönündeki eleştiriler ve ABD’nin bundan sonrasında Dünya Sağlık Örgütü ile ilişkisini gözden geçirip geçirmeyeceği soruldu. ABD Başkanı soruya doğrudan yanıt vermekten kaçındı, “Dünya Sağlık Örgütü’nün Çin lehine bir tutumunun olduğunu uzun yıllar duydum” demekle yetindi.

Trump daha sonra da ABD Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Ulusal Enstitüsü Direktörü Anthony Fauci’ye dönerek, “Seni bu siyasi kargaşanın içine dahil etmemi ister misin?” diye sordu. Doktor Fauci ise soruya “Hayır öyle bir şey yapmanızı istemem” yanıtını verdi.

ABD’li yetkiliden uyarı: “Vaka sayısı azaldığında yeni vaka ithal etmek istemeyiz”

Basın toplantısında Fauci’nin kendi alanıyla ilgili olarak Corona salgınıyla mücadeleye ilişkin verdiği bilgiler dikkat çekti.

Fauci, Corona virüsü vakalarının sayısında azalmanın görüldüğü Çin’de yetkililerin seyahat kısıtlamaları gibi sıkı önlemlerin gevşetilmesinden endişeli oldukları, yetkililerin bu kez dışardan yeni vaka ithal etme konusunda kaygılandığını söyledi. Doktor Fauci, vaka sayısının azalması sonrasında önlemler hafifletilirken “dışardan yeni vaka ithal etmek istemeyiz” uyarısında bulundu.

“Virüs mevsimsel ve döngüsel olabilir”

Doktor Anthony Fauci, Çin ve İtalya gibi başka ülkelerin salgınla mücadele grafiklerine atıfta bulundu. “Belirli aşamalardan geçen ülkelerin grafiğinden kendinizin hangi aşamada olduğunu görebilirsiniz. Gittikçe yükselen bir eğrinin ardından grafiğin sabitlenmeye başladığı anda zafer ilan edemezsiniz ama varmak istediğiniz noktaya doğru ilerlediğinizi anlayabilirsiniz.” değerlendirmesinde bulundu.

Doktor Fauci Corona virüsünün mevsimsel ve döngüsel bir özellik kazanabileceğini söyledi, “Buna hazırlıklı olmalıyız.” dedi. Fauci, “Güney yarımkürede bulunan ülkeler kış mevsimine girince vakalar görülmeye başlanıyor. Bu de mevsimsel bir döngü yaratabilir. Buna hazırlıklı olmak için de şu an yaptığımız şeyleri yapmaya devam etmemiz yani virüse karşı aşı geliştirme çalışmalarını sürdürmeliyiz.” ifadelerini kullandı.