Trump: ‘‘25’nci Madde Riski Benim İçin Sıfır’’ 

Başkan Donald Trump, Teksas’ta inşa edilmekte olan sınır duvarının bir bölümü önünde yaptığı açıklamada görevden alınması için Anayasa’nın 25’inci ek maddesinin yürürlüğe konmasından endişe duymadığını söyledi.

Trump, yaptığı açıklamada 25’inci maddenin kendisi için ‘‘sıfır risk taşıdığını’’ söyledi.

Trump, 25’inci madde için ‘‘Geri dönerek Joe Biden ve Biden yönetimini bulacak’’ dedi ve ‘‘Bir laf vardır, ne istediğinize dikkat edin’’ ifadesini kullandı.

Trump, ‘‘Azil tezgahı, ülkemizin tarihindeki en büyük ve kötü cadı avının devamı ve Amerika için çok tehlikeli. Bu özellikle de bu hassas dönemde sanıldığından çok daha büyük büyük öfke, bölünme ve acıya neden oluyor’’ diye konuştu.

Temsilciler Meclisi bugün Başkan Yardımcısı Mike Pence’ten Anayasa’nın 25’inci ek maddesi kapsamında yetkilerini kullanarak başkanlık görevini Trump’tan devralmasını istemek için hazırlanan bir tasarıyı görüşüyor. Tasarı Demokratlar’ın çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi’nde akşam saatlerinde oylanacak.

Temsilciler Meclisi liderleri Trump’ın görevden alınmasının 25’inci madde ile yapılamaması durumunda azil sürecini başlatmaya hazırlanıyor. Meclis’te Çarşamba günü yapılacak oylamada Başkan’ın azli görüşülecek.

Başkent Washington’da 6 Ocak Çarşamba günü yaşanan olaylar sırasında Trump destekçileri polis engelini aşarak zorla Kongre binasına girmiş ve 3 Kasım seçimlerinin galibi Demokrat Joe Biden’ın seçim zaferini onaylamak için yapılan oturumu engellemeye çalışmıştı. Kongre civarında ve Kongre binasında yaşanan olaylar sırasında 1’i polis 4 kişi hayatını kaybetmişti. Olaylar sırasında yarım kalan oturumaysa polisin akşam saatlerinde binayı yeniden kontrol altına almasıyla devam edilmişti.

Başkan Trump’ın Beyaz Saray yakınında yaptığı miting ve destekçilerinden seçimin ‘‘çalınmasına’’ engel olmak için ‘‘mücadele etmelerini’’ istemesinin olayların Kongre binasına zorla girilmesiyle sonuçlanmasına neden olduğu suçlaması yapılıyor.

Trump, 20 Ocak’ta görevi devredecek, ancak başta Temsilciler Meclisi başkanı Nancy Pelosi olmak üzere Demokratlar’ın büyük kısmı Başkan’ın görevden ayrılana kadar tehlikeli kararlar almasından endişe ettiklerini belirtiyor. Bu nedenle Demokratlar 25’inci maddenin yürürlüğe konması ve azil gibi Başkan’ın görev süresi dolmadan görevinden ayrılmasını sağlayacak seçeneklere yöneliyor.