Trump, ABD-Kanada sınırının kapatılacağını açıkladı

ABD’de Corona virüsüne bağlı can kaybı 117 olurken vaka sayısı da 7 bini geçti. Yaşanan bu gelişmenin arından ABD Başkanı Donald Trump’tan yeni bir adım geldi.

Trump, Kanada ile kuzey sınırının karşılıklı anlaşmalı olarak geçici süreyle kapatılacağını duyurdu. Kararı sosyal medya hesabından duyuran Trump, “Karşılıklı rıza çerçevesinde, Kanada ile olan kuzey sınırımızı geçici olarak kapatacağız. Bu durumdan iki ülke arasındaki ticaret etkilenmeyecek” ifadesini kullandı.

45,8 MİLYAR DOLAR EK ÖDENEK TALEBİ

Amerikanın Sesi’nde yer alan habere göre Trump yönetimi, Corona virüsünün ekonomik etkileriyle mücadele kapsamında Kongre’den 45,8 milyar dolarlık ilave ödenek talep etti. Bu paranın, hızla yayılan virüse karşı bazı bakanlıklar ve resmi dairelerin çalışmalarına destek sağlamada kullanılacağı belirtildi.

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamaya göre, Kongre üyelerine Salı gecesi gönderilen ödenek talebi, Sağlık Bakanlığı, Muharipler İdaresi ve Savunma Bakanlığı’na milyarlarca dolarlık daha destek verilmesini içeriyor.

Bu talebin, yönetimin daha önce istediği 1 trilyon dolarlık teşvik paketinden ayrı olduğu belirtildi.

Yönetimin sunduğu ek ödenek talebi, Muharipler İdaresi’ne Corona virüsü hastalarının tedavisi için 13,1 milyar dolar, Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi CDC’ye 1,3 milyar dolar ilave destek, seferlerini önemli ölçüde azaltan yolcu demiryolu hizmetleri kurumu Amtrak için 500 milyon dolar ayrılmasını öngörüyor.

Beyaz Saray’ın ayrıca, ABD-Meksika sınırındaki 13 göçmen karantina tesisi için 800 milyon dolar istediği kaydediliyor.

SENATO CORONA TASARISINI OYLAYACAK

Senato Cumhuriyetçi Çoğunluk Lideri Mitch McConnell, Temsilciler Meclisi’nden daha önce geçen ekonomik yardım paketini Senato’nun da bugün (Çarşamba) onaylamasını beklediğini açıkladı.

Paket, Corona virüsü krizinden etkilenen kişiler ve ailelere ekonomik destek sağlanmasıyla alakalı birtakım düzenlemeleri içeriyor.

McConnell, Senato kürsüsünden yaptığı açıklamada, bu tasarı geçtikten sonra da ilave yardımlara yönelik yeni tasarıları gündeme almak üzere çalışmalarına devam edeceklerini belirtti.

POZİTİF ÇIKAN SAYI 49’A YÜKSELDİ

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, Corona virüsü testleri pozitif çıkan ordu mensuplarının sayısının 49’a yükseldiğini açıkladı. Bir gün önce bu sayı 36’ydı.

Pentagon’dan yapılan açıklamada, ordu mensuplarına ilaveten, 14 sivil çalışan, 19 aile üyesi ve 7 sözleşmelide de Corona virüsünün tespit edildiği belirtildi.