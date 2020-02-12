Trump: ABD’deki mitingler artık kesmez, Hindistan’da beni selamlamaya milyonlar ve milyonlar gelecek

ABD Başkanı Donald Trump, en sıkı fıkı olduğu dünya liderleri arasında yer alan Hindistan Başbakanı Narendra Modi’ye iadei ziyarette bulunacağını açıkladı.

Eşi Melania ile birlikte Hindistan’a ilk resmi ziyaretini 24-25 Şubat’ta gerçekleştirecek olan Trump, Beyaz Saray’da gazetecilere açıklama yaparken, az önce Hindistan Başbakanı ile telefonda konuştuğunu ve milyonlarca ve milyonlarca kişinin sokaklara dizilip kendisini selamlamaya geleceğini öğrendiğini söyledi.

Tartışmalı icraatlarıyla tanınan Hindu milliyetçisi Modi’den ‘dostum’ ve ‘muhteşem centilmen’ diye söz eden Trump, ‘dört gözle beklediğini’ dile getirdiği ziyaret sırasında Hindistan ile sınırlı serbest ticaret anlaşması imzalama ihtimaline de kapı açtı.

Trump, başkent Yeni Delhi’nin yanısıra Modi’nin eyalet başbakanı olduğu dönemde Müslüman azınlığa katliam düzenlenmesine göz yummakla suçlandığı Gucarat’ı da ziyaret edecek.

ABD Başkanı, eyaletin Ahmedabad kentinde Hindistan Başbakanı ile birlikte maksimum 120 bin kişilik kapasitesi bulunan bir kriket stadyumunun açılışını yapacak.

Stadı dolduracak kalabalığa hitap edecek olan Trump, ABD’deki mitinglerde 40-50 bin kişiye hitap etmenin artık kendisini kesmeyeceğine dair gazetecilerle şakalaştı:

US President Trump on India Visit: we will have millions of millions of people from airport to the new stadium, the largest stadium; Modi is a great gentlemen, looking forward to India visit. pic.twitter.com/Px5alKluFZ — Sidhant Sibal (@sidhant) February 12, 2020

“Modi bana milyonlarca ve milyonlarca kişinin geleceğini söyledi. Tek sorunum, dün gece bizim 40-50 bin kişimizin olmasıydı. (Bundan böyle) Kendimi o kadar da iyi hissetmeyeceğim. (Ahmedabad’da) Havaalanından yeni stadyuma gidene dek 5 ile 7 milyon arası insan olacak.”

“Ve biliyorsunuz, orası dünyanın en büyük stadyumu. Modi şimdi inşa ediyor. Neredeyse tamamlandı ve dünyadaki en büyüğü.”

Trump, son olarak eylülde ABD’yi ziyaret eden Hindistan lideri için Houston’daki stadyumda ‘Howdy Modi’ (Selam Modi) mitingi düzenlemiş, 50 bin Hindistan kökenli ABD’li katılım göstermişti.

Daha görkemli geçmesi beklenen Ahmedabad’daki stad mitingine de ‘Kem Cho Trump’ adının verildiği öğrenildi.

Modi organises an orchestrated ‘Kem chho Trump’ event in Ahmedabad on the lines of ‘Howdy Modi’ in Houston! “As per the instructions by PMO, the Gujarat govt has directed its depts & agencies to ensure that a crowd of 1.25L is organised for the event”. https://t.co/7BswJIXw7i — Prashant Bhushan (@pbhushan1) February 12, 2020

Ahmedabad’daki 100 milyon dolarlık Motera Stadyumu, en büyük kriket stadyumu unvanını Avustralya’daki Melbourne Kriket Sahası’ndan alacak. Hindistan’da futbol oynanan Yuva Bharati Krirangan’ın (Tuz Gölü Stadyumu) da 120 bin kişilik kapasitesi var. En büyük stadyum ise Kuzey Kore’deki 150 bin kişilik, çok amaçlı kullanılan Rŭngrado 1 Mayıs Stadyumu.

Trump, Gucarat’ta, Britanya sömürgeciliğine karşı barışçı direniş hareketine önderlik ederek Hindistan’ın bağımsızlık lideri ve ‘ulusun babası’ olmuş Mahatma Gandi’nin konutunu da ziyaret edecek.