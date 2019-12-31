Trump, ABD’nin Irak Büyükelçiliği’nin basılmasından İran’ı sorumlu tuttu

Trump “İran, Irak’taki ABD Büyükelçiliğine yapılan saldırıyı organize ediyor. Bundan tümüyle sorumlu tutulacak” vurgusuyla şu tweeti paylaştı:

“İran sözleşmeli bir ABD’liyi öldürdü, pek çoğunu yaraladı. Güçlü şekilde karşılık verdik ve her zaman da vereceğiz. Şimdi İran Irak’taki ABD Büyükelçliğine bir saldırıyi yönetiyor. Bundan tümüyle sorumlu tutulacaklar. İlaveten Irak’ın Elçiliği korumak için güçlerini kullanmasını bekliyoruz ve böylece ihtar ettik!”

Iran killed an American contractor, wounding many. We strongly responded, and always will. Now Iran is orchestrating an attack on the U.S. Embassy in Iraq. They will be held fully responsible. In addition, we expect Iraq to use its forces to protect the Embassy, and so notified! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 31, 2019

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