Trump, ABD’nin Irak Büyükelçiliği’nin basılmasından İran’ı sorumlu tuttu

Yazan:
Alaturka Online
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Trump “İran, Irak’taki ABD Büyükelçiliğine yapılan saldırıyı organize ediyor. Bundan tümüyle sorumlu tutulacak” vurgusuyla şu tweeti paylaştı:

“İran sözleşmeli bir ABD’liyi öldürdü, pek çoğunu yaraladı. Güçlü şekilde karşılık verdik ve her zaman da vereceğiz. Şimdi İran Irak’taki ABD Büyükelçliğine bir saldırıyi yönetiyor. Bundan tümüyle sorumlu tutulacaklar. İlaveten Irak’ın Elçiliği korumak için güçlerini kullanmasını bekliyoruz ve böylece ihtar ettik!”

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