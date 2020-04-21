Trump: “ABD’ye Göçü Geçici Olarak Askıya Alacağım”

Başkan Donald Trump, Corona virüsü salgını sebebiyle ve Amerikalıların işlerini korumak amacıyla ülkeye göçü geçici olarak askıya almak üzere bir kararname imzalayacağını açıkladı. Trump göçü askıya alma niyetini gece saatlerinde Twitter’dan paylaştığı bir mesajla duyurdu.

Trump, Twitter’daki mesaınjda, “Görünmez Düşman’dan gelen saldırı ışığında ve muhteşem Amerikan vatandaşlarımızın işlerini koruma gereksinimi sebebiyle, ABD’ye göçü geçici olarak askıya almak için başkanlık kararnamesi imzalayacağım!” diye yazdı.

Trump bu kararın hangi göçmen programlarını ya da vize türlerini kapsayacağı konusunda ise ayrıntı vermedi. Beyaz Saray’dan da Trump’ın Twitter’dan duyurduğu karara ilişkin ayrıntılı bir açıklama gelmedi.

Başkan Trump Corona virüsü salgınıyla mücadelede, Çin ve salgından en çok etkilenen Avrupa ülkelerinden ABD’ye seyahat kısıtlaması getirmesiyle sık sık övünmüş, bu kararının virüsün yayılmasının yavaşlatılmasını sağladığını savunmuştu. Ancak kısıtlama, henüz virüs vakalarının yeni yeni tırmanmaya başladığı diğer ülkeleri kapsayacak şekilde genişletmedi.

Corona virüsü salgını nedenyle, göçmen vizeleri dahil olmak üzere ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yürütülen neredeyse tüm vize işlemleri askıya alınmış, gerekli sponsorluk belgeleri ellerinde bulunan ve özellikle Corona ile mücadele alanında görev yapmış olan sağlık çalışanlarınınsa “acil başvuru” kategorisinde işleme alınacağı belirtilmişti.

ABD’de Corona virüsü vakalarının sayısı 750 bini, virüs yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısı da 42 bini geçti.