Trump Adalet Bakanı’nın Ricasını Dikkate Almadı

Başkan Donald Trump, bakanlıkla ilgili tweet atmayı durdurması için Adalet Bakanı William Barr’ın dün bir televizyon röportajında dile getirdiği ricayı dikkate almadı. Trump, Barr’ın sözlerinin üzerinden daha 24 saat geçmeden paylaştığı Twitter mesajında, bakanlıktan bir cezai davaya müdahil olmasını isteme yönünde yasal hakka sahip olduğunu ancak bugüne kadar bunu “yapmamayı tercih ettiğini’’ söyledi.

Barr dün ABC News kanalına yaptığı açıklamada, Trump’ın Adalet Bakanlığı savcıları ve davalarla ilgili paylaştığı tweet’leri eleştirerek, ”Bunlar işimi yapmamı imkansız hale getiriyor” demişti. Trump’a en yakın isimlerden biri olarak görülen Barr, “Başkan bir cezai davada benden herhangi bir şey yapmamı asla istemedi. Bununla birlikte, bakanlıkla, bakanlıktaki personelimizle ve bakanlıkta süren davalarla ilgili kamuoyuna açık şekilde açıklamalar yapmak ve tweet’ler paylaşmak işimi yapmamı ve mahkemelerin bakanlıktaki savcılara işimizi dürüstçe icra ettiğimiz yönünde güvence vermemizi imkansız hale getiriyor” diye konuşmuştu.

Barr, bakanlığının Trump’ın yakın dostu Roger Stone’un davasında alışılmışın dışında bir adım atarak federal savcıların istediği cezadan daha düşük bir ceza istemesi sonrası, yargı bağımsızlığını ihlal ettiği yönünde sert eleştirilere maruz kalmıştı. Bakanlığın bu kararının açıklanması öncesinde, Trump Roger Stone için savcıların önerdiği cezayı fazla bulan bir Twitter mesajı paylaşmıştı.

Trump, Barr’ın uyarısına rağmen bu sabah paylaştığı Twitter mesajında, gelecekteki bir davada Adalet Bakanı’ndan bazı taleplerde bulunabileceği ihtimaline kapıyı açık bıraktı. Trump mesajında Barr’ın, “Başkan bir cezai davada benden herhangi bir şey yapmamı asla istemedi’’ sözünü alıntılayarak, “Bu, benim Başkan olarak bunu yapmak için yasal hakkımın olmadığı anlamına gelmez. Bu hakkım var ama şimdiye kadar bunu yapmamayı tercih ettim’’ diye yazdı.

Başkan olarak Trump, yürütme organının bir kolu olması açısından Adalet Bakanlığı’nı soruşturma yürütmeye zorlama hakkına teknik olarak sahip. Ancak tarihsel olarak bakıldığında, cezai soruşturmalar ve davalara ilişkin kararlarda Adalet Bakanlığı bağımsız bir daire olarak, siyasi etkiden uzak şekilde hareket etti. Barr da röportajında bu hususa verdiği önemi vurguladı.

Barr röportajında, Trump’ın kendisinden bir soruşturma açmasını isteme yetkisine sahip olup-olmadığına yönelik bir soru üzerine, “Terörizm, banka dolandırıcılığı ya da bunun gibi kendisinde kaygı uyandıran bir konuda elbette ‘Biri bu konuyu soruşturmalı’ diyebilir. Bu tamamen uygun. Ancak, ‘Git birini soruştur’ derse ve bu isteğin siyasi rekabetten kaynaklandığını hissederseniz o zaman bir adalet bakanı bu isteği yerine getirmemeli, getirmez’’ diye konuştu.

Amerikan haber ajansı AP’nin haberine göre yönetimden bir yetkili, Trump’la Barr arasında son haftalarda gerilim olduğunu kabul etti ancak Trump’ın hala Barr’a güvendiğini ve bir önceki Adalet Bakanı Jeffrey Sessions’tan çok daha iyi bir bakan olduğunu düşündüğünü söyledi. Trump, Sessions’ın Trump’ın seçim kampanyasındaki rolü nedeniyle Rusya soruşturmasından çekilmesine çok öfkelenmişti. Yetkili, Trump’ın 2020 seçimleri öncesinde Barr’ı görevden almanın riskli olacağını ve bu sürede yerine yeni bir isim bulabilmesinin de çok düşük ihtimal olduğunu bildiğini kaydetti.

AP’nin haberine göre Adalet Bakanılığı yetkilileri Beyaz Saray’a Barr’ın röportajı yayınlanmadan önce içeriğiyle ilgili bilgi verdi. Röportajın yayınlanmasından sonra da Beyaz Saray, Trump’ın “Barr’ın yorumlarından hiç de rahatsızlık duymadığı ve tıpkı her Amerikalı gibi fikirlerini paylaşmaya hakkı olduğu’’ şeklinde ölçülü bir açıklama yapılmasını önerdi. Ancak Trump bunu yerine Cuma sabahı sözkonusu tweet’i yazmayı seçti.