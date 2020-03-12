Trump: ‘Avrupa’dan ABD’ye Seyahatleri 30 Gün Askıya Alıyoruz’

Başkan Donald Trump, Corona virüsü salgını nedeniyle İngiltere haricinde Avrupa ülkelerinden Amerika’ya tüm seyahatlerin 30 gün süreyle askıya alınacağını açıkladı.

Trump, Amerika’da da etkisini giderek arttıran ve Amerikalılar’ın günlük hayatında da kendisini hissettirmeye başlayan Corona virüsü tehdidiyle ilgili Beyaz Saray’dan ulusa seslendi.

Corona virüsünü hafife aldığı gerekçesiyle kimi çevrelerce eleştirilen ve tehdite karşı koymada daha yoğun eyleme geçmesi için baskı altında olan Trump, virüsün ilk ortaya çıktığı dönemde Çin’den gelenlere getirdiği seyahat kısıtlamasının bir benzerini bu sefer başta İtalya olmak üzere salgının alarm verici boyutta yayıldığı Avrupa için açıkladı.

‘’Avrupa’dan ABD’ye tüm seyahatleri 30 gün süreyle askıya alacağız’’ diyen Trump, yeni uygulamanın 13 Mart Cuma günü 23.59’dan itibaren başlayacağını ve kısıtlamanın İngiltere’yi kapsamayacağını belirtti.

Trump, ABD’deki vakaların tohumlarının Avrupalı yolcularca ekildiğini öne sürdü ve Avrupa ülkelerini en başta yeterli düzeyde tedbir almamakla eleştirdi.

Başkan Trump, ‘’Çin konusunda erkenden hayat kurtarıcı adımları attık. Şimdi aynı adımı Avrupa konusunda atmalıyız’’ ifadesini kullandı.

Trump, ‘uygun taramalardan geçen Amerikalılar’ için muafiyetler tanınacağını söyledi ancak ayrıntı vermedi. Kısıtlamaların kargoyu da kapsamadığını ifade eden Trump, durumu takip edeceklerini ve gelişmelere göre kısıtlamanın 30 günden daha erken sürede kaldırılması olasılığının gündeme gelebileceğini kaydetti.

Türkiye’nin dahil edilmediği yasak 26 ülkeyi kapsıyor

Konuşmasından hemen sonra İç Güvenlik Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada da, Başkan Trump’ın ABD’ye varışlarından 14 gün öncesine kadar olan sürede belirli Avrupa ülkelerinde bulunan yabancı ülke vatandaşlarının çoğunun Amerika’ya girmelerini askıya alan bir başkanlık bildirisini imzaladığı belirtildi. Listede Schengen olarak bilinen şu 26 ülke yer alıyor: ‘’Avusturya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İzlanda, İtalya, Letonya, Liechtenstein, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Holland, Norveç, Polonya, Portekiz, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsveç ve İsviçre.’’

Bakanlığın açıklamasına göre, kısıtlamalardan ABD’de yasal çalışma iznine sahip olanlar, ABD vatandaşlarının birinci derece yakınları ve bildiride adı geçen diğer bireyler muaf tutulacak.

Trump, birinci önceliği olan Amerikan halkını korumak için federal hükümet ve özel sektörün tüm gücünü seferber edeceğini vurgulayarak, ‘’Bu, modern tarihte yabancı bir virüse karşı koymada sergilenen en agresif ve kapsamlı çaba’’ ifadesini kullandı.

Ekonomik önlemler ve mali yardımlar yolda

Corona salgını Wall Street dahil tüm dünya borsalarında da keskin düşüşlere neden olmuş durumda. Trump konuşmasında virüsten etkilenenlere destek olmaya yönelik birtakım ekonomik önlemler de açıkladı, piyasaları rahatlatmayı amaçlayan mesajlar verdi.

Hasta, karantinada ya da hasta olan yakınlarına bakmakla yükümü olan çalışanlara mali yardım sunacak acil adımları hayata geçireceğini ve ilgili dairelere bu yönde gerekli talimatları verdiğini duyuran Trump, Kongre’ye de bu yardımları uzatma yönünde adım atmaya çağırdı.

Maliye Bakanlığı’ndan da salgından etkilenen belirli işletmeler ve bireylerin vergi borçlarını ceza ya da faiz uygulamaksızın 3 aylığına ertelemesini istediğini kaydeden Trump, Küçük İşletmeler İdaresi’ni de virüsten etkilenen firmalara düşük faizli krediler sağlaması için harekete geçirdiğini söyledi.

Başkan Trump, ‘’Bu bir mali kriz değil. Bu sadece ulus ve tüm dünya bir araya gelerek birlikte üzerinden geleceğimiz geçici bir dönem’’ ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Trump ayrıca, ekonomiyi canlandırmak için federal çalışanların maaşlarından kesilen vergilerin indirilmesine yönelik tasarı geçirmesi için Kongre’ye çağrısını yineledi.