‘Trump Azil Yargılamasının Ardından İntikam Turuna mı Çıktı?’

Başkan Donald Trump, Senato’daki azil yargılamasında aklanmasının ardından Kongre karşısında tanıklık yapan bazı yetkilileri görevlerinden almaya başladı. Bunların sonuncusu Savunma Bakanlığı Pentagon’un üst düzey karar alıcılarından John Rood oldu.

Rood, Başkan’ın geçen yıl Temmuz ayında Ukrayna’ya verilmesi planlanan askeri yardımı durdurmasının ardından yardımın yapılmasının önünde bir engel olmadığı konusunda Kongre’ye garanti vermişti. Rood, Ukrayna’nın yolsuzlukla mücadelede yeterli yolu kat ettiğini söylemiş ve bu nedenle de Kiev’e yardımın iletilmesi gerektiği sonucuna varmıştı. Ukrayna’ya yapılacak yardımın amacı Kiev’i Rusya yanlısı ayrılıkçılara karşı mücadelede desteklemekti.

John Rood Çarşamba günü istifa ettiğini açıkladı ve bunu Başkan Donald Trump’ın isteğiyle yaptığını söyledi.

Trump, daha sonra Kongre’nin de baskısıyla Ukrayna’ya yardımın planlandığı gibi yapılmasına izin vermek zorunda kalmıştı. Ancak yardımın gecikmesi Başkan’ın azil davasındaki en önemli gündem maddelerindendi. Kongre’deki Demokratlar görevi kötüye kullanmak ve Kongre’nin işleyişine engel olmak suçlamalarıyla Başkan hakkında azil sürecini başlatmıştı. Cumhuriyetçiler’in çoğunlukta olduğu Senato ise Başkan’ı aklamıştı.

Demokratlar Başkan’ın Senato’da aklanmasının ardından intikam turuna çıkmış olmasından endişe ettiklerini kaydediyorlar. Senato’da Başkan’ı aklayan oylamanın yapılmasından yalnızca günler sonra Beyaz Saray azil duruşmasının kilit tanıklarından ordu mensubu Alex Vindman’ın görev yerini değiştirdi, Ulusal Güvenlik Konseyi avukatlarından olan ikiz kardeşini de onunla birlikte görevinden uzaklaştırdı. Görevinden alınan bir diğer isim de yine davanın önemli tanıklarından ABD’nin AB Büyükelçisi Gordon Sondland’dı.

Rood 23 Mayıs’ta Kongre’ye yazdığı mektupta Pentagon’un Ukrayna’nın yolsuzlukla mücadele konusunda attığı adımları ve yaptığı diğer reformları derinlemesine incelediğini bildirmişti. Rood, ‘‘Ukrayna hükümetinin yolsuzluğu azaltmak amacıyla kurumsal reformlar yaptığını garanti ederim’’ ifadelerini kullanmıştı.

Rood Kongre’ye yazdığı mektupta yardımın yapılmasının yasal olarak mümkün olması için gereken bu onayın ABD Savunma Bakanı’nın Ukrayna Savunma Bakanı’yla ve diğer yetkililerle yapılan temaslar sonucu çıktığını kaydetti.

Savunma Bakanlığı Pentagon’un Sözcüsü Jonathan Hoffman ise Trump’ın Rood’u görevden alma kararının nedeniyle ilgili yorum yapmayı reddetti.