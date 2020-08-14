Trump, BAE-İsrail anlaşmasına kendi adını vermek istemiş ama basın yüzünden vazgeçmiş

‘Yüzyılın Anlaşması’ dediği Ortadoğu Barış Planı fiyaskosunun ardından bu kez de Birleşik Arap Emirlikleri ve İsrail arasında arabuluculuğa soyunan ABD Başkanı Donald Trump, anlaşmanın mimarı olarak da adını ölümsüzleştirmek istediğini itiraf etti.

Oval Ofis’teki sürpriz anlaşma duyurusunun ardından gazetecilere açıklama yapan Trump, anlaşmaya kendi adını vermek istediğini açıkladı. Trump, “Bu harika bir şey. Bunun ‘Donald J. Trump Anlaşması’ olarak anılmasını istedim. Ama basının bunu anlamayacağını düşündüm. Bunu yapmadım” dedi.

Bunun yerine anlaşmaya ‘Abraham’ isminin verildiğini duyuran Trump, “Hepinizin bildiği üzere Abraham, üç büyük inancın babası. Hristiyan inancında Abraham, Müslüman inancında İbrahim, Yahudi inancında Avraham olarak anılıyor. Hiç kimse bu üç büyük inanç arasındaki birlik potansiyelini Abraham’dan daha iyi sembolize edemez” ifadelerini kullandı.

Tepki çeken anlaşma

Donald Trump, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ve Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed bir görüşme gerçekleştirerek, ikili ilişkilerin tamamen normalleştirilmesi konusunda uzlaşmaya vardıklarını açıklamıştı. Anlaşma kapsamında İsrail, Batı Şeria’daki bazı bölgeleri ilhak etme planını askıya aldığını duyurmuştu.

Bu anlaşmayla Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Ürdün’ün ardından İsrail’le tam diplomatik ilişki kuran üçüncü Arap ülkesi olmuştu.

Anlaşmaya tepki gösteren Arap ülkeleri ‘sırtımızdan bıçaklandık’ yorumunu yaparken, Filistin yönetimi lideri Mahmud Abbas da anlaşmanın Filistin davasına yapılan bir ihanet olduğunu söylemişti.