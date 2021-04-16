‘Trump, başkanlığı bıraktıktan sonra 15 kilo verdi, artık sağlıklı besleniyor’

Eski ABD Başkanı Donald Trump‘ın danışmanları, eski başkanın yeni hayatına ilişkin bilgilendirmelerde bulunarak onun ‘hiç bu kadar iyi görünmediğini’ söyledi.

Business Insider’a konuşan danışmanlar, Trump’ın görevi bıraktıktan sonra 15 kilo verdiğini, ‘M&M’ çikolata alışkanlığına son verdiğini ve spreyle bronzlaşma yerine Florida güneşini tercih ettiği belirtti.

‘O koca adam çok kilo verdi’

Washington D.C.’den ayrılmasından bu yana Trump’ın yanında olan bir danışmanı, “Air Force One’da (başkanlık uçağı) hep bu M&M’lerden yiyordu” diyerek, “O büyük gövdeli koca adam çok kilo vermiş. Size ne kadar olduğunu söyleyemem ama çok fazla. Takım elbisesiyle görebilirsiniz” dedi.

Bir danışman da “Karşılaştığımda, uzun zamandır hiç görmediğim kadar daha sağlıklı ve fiziksel durumu daha iyiydi” ifadelerini kullandı.

Öte yandan kıdemli bir Cumhuriyetçi stratejist Insider’a verdiği demeçte, “Bence 20 kilo verirse koşma şansı yüzde 10 ila 15 artar” diye konuştu.

Ameliyat ya da diyete başvurmadı

Insider’a danışmanların veya Cumhuriyetçi stratejistlerin hiçbiri, Trump’ın kilo vermek için ameliyat ya da özel bir diyete başvurmadığını belirtti. Danışmanlar, durumu golf, düzenli beslenme ve güneşlenmeye bağladı.

Danışmanlar ayrıca, Trump’ın Twitter ve Facebook’tan kullanamamasının eski başkanın zihnini rahatlattığını ve gece yarısı öfkelerini dizginlediğini söyledi.