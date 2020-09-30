Trump-Biden Tartışmasına Yeni Kurallar Getirilecek 

ABD başkan adaylarının televizyon tartışmalarını düzenleyen komisyon, Başkan Donald Trump ile Başkan Yardımcısı Joe Biden arasındaki son iki tartışma için yeni kurallar getirileceğini açıkladı. Komisyon, son derece hararetli geçen ilk tartışmanın ardından, Ekim ayında yapılacak iki tartışmanın daha düzenli geçmesi için adımlar atılacağını bildirdi.

Trump ve Biden arasında Salı gecesi 90 dakikayı aşan tartışmaya, özellikle Başkan Trump’ın hem rakibi Biden’ın hem de moderatör Chris Wallace’ın sık sık sözünü kesmesi ve Biden’ın da öfkeli yanıtları damga vurmuştu.

Partilerüstü bir kurum olan ve 1988 yılından beri bu programları organize eden Başkanlık Tartışmaları Komisyonu, kaos yaşanmasını önlemek için formatta bazı değişiklikler yapacağını bildirdi. Komisyon, bu değişikliklerin tam olarak neler olacağı konusunda ayrıntı vermedi.

Komisyondan yapılan açıklamada, “Dün geceki tartışma şunu açıkça gösterdi ki, konuların daha düzen içinde tartışılabilmesi için kalan formatta bazı ilave yapısal değişikliklerin yapılması gerekiyor” denildi. Yapılacak değişiklikler üzerinde “dikkatle çalıştıklarını” belirten komisyon, bunlar neler olduğunu kısa zaman içinde kamuoyuna duyuracaklarını kaydetti.

Biden’dan ‘mikrofon kapatma’ teklifi

Biden Çarşamba günkü bir seçim kampanyası etkinliğinde yaptığı açıklamada, söz sırasının onda olmadığı durumlarda adayların mikrofonlarının kapatılabileceği fikrini dile getirdi. Biden Salı gecesi için, “Ulusal bir utançtı. İkinci ya da üçüncü tartışmada neler olacağı konusunda spekülasyon yapmayacağım” dedi.

Başkan Trump ise tartışmayı yöneten Fox News sunucusu Chris Wallace’ı eleştirdi. Twitter mesajında, “Chris zor bir gece geçirdi” diyen Trump, dünkü tartışmayı kendisine karşı iki kişi olarak niteledi.

Komisyon ise Wallace’ı savunarak, “dün geceki tartışmaya kattığı profesyonelliği ve yeteneğinden” dolayı deneyimli sunucuya teşekkür etti ve “düzeni sağlamak için ilave yöntemlerin” devreye sokulacağının sözünü verdi.

Gelecek hafta 7 Ekim’de başkan yardımcısı adayları Cumhuriyetçi Mike Pence ve Demokrat Kamala Harris canlı yayında tartışacak. Trump ve Biden da 3 Kasım seçimlerinden önce Ekim’de iki kez daha ekranlar önünde karşı karşıya gelecek.