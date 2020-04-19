Trump: “Çin Virüsten Kasten Sorumluysa Sonuçlarıyla Karşılaşır”

Amerika Başkanı Donald Trump, “Corona virüsü salgınından Çin’in kasıtlı olarak sorumluluğu bulunuyorsa bunun sonuçları ile karşı karşıya kalacaktır. Bu bir hataysa da, hata hatadır” dedi.

Trump yönetiminin üst düzey isimleri uzun süredir Corona virüsü salgınınıyla ilgili gelişmeleri şeffaf biçimde dünyayla paylaşmadığı gerekçesiyle Çin’i sert bir şekilde eleştiriyordu.

Trump salgının ilk günlerinde Çin’in sergilediği mücadeleyi överken, ilerleyen günlerde Corona virüsünden sık sık “Çin virüsü” olarak bahsetmişti.

Başkan Trump, Beyaz Saray Corona Virüsüyle Mücadele Görev Gücü ekibiyle Cumartesi günü düzenlenen basın toplantısında virüsün Wuhan’daki bir laboratuvardan kazara yayıldığı yönündeki iddialarla ilgili konuştu. Trump, “Şimdi soru şu: Corona virüsü kontrolden çıkmış bir hata mıydı, yoksa kasıtlı mı yapılmıştı?” dedi. ABD Başkanı, bu iki seçenek arasında büyük fark olduğunu söyledi.

Donald Trump daha önce Twitter’da can kaybı sayılarını düşük gösterdiğini, ABD’den çok daha fazla olduğu yönündeki açıklamalarını bugün de sürdürdü ve Pekin’in açıkladığı sayılarla ilgili şüphelerinin devam ettiğini söyledi.

Corona virüsünün zirve noktasını geçtiğine dair olumlu işaretler görmeye devam ettiklerini belirten Trump, Beyaz Saray tarafından açıklanan üç aşamalı normale dönüş planının ardından birçok eyalette bu yönde önemli adımlar atılmaya başlandığını kaydetti.

Beyaz Saray, tıbbi açıdan zor durumda olan 13 bin bölgeye kaynak aktaracağını açıkladı. Bazı eyaletlere büyük yardımlar yolladıklarını ancak kapasitelerinin tamamını kullanmamakla suçladı.