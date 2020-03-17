Trump: Çin virüsünden etkilenen endüstrileri güçlü bir şekilde destekleyeceğiz

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter üzerinden Covid-19 salgını nedeniyle zarara uğrayan şirketlere ilişkin açıklama yaptı.

Trump, paylaşımında “ABD, Çin virüsünden etkilenen bilhassa havayolu ve diğerleri gibi endüstrileri güçlü bir şekilde destekleyecek. Her zamankinden daha güçlü olacağız!” ifadelerini kullandı.

The United States will be powerfully supporting those industries, like Airlines and others, that are particularly affected by the Chinese Virus. We will be stronger than ever before! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 16, 2020

Trump, Beyaz Saray’daki son Koronavirüs Görev Gücü basın toplantısında “ABD ekonomisi, resesyona mı gidiyor?” sorusu üzerine “Olabilir” yanıtını vermişti.

ABD Başkanı, “Şu anda resesyon benim bir numaralı önceliğim değil” demişti.

New York Times’ın (NYT) haberine göre pazartesi günü itibariyle ABD’den 4 binden fazla tespit edilmiş Covid-19 vakası bulunuyor ve virüs kaynaklı olarak 73 kişi hayatını kaybetti.