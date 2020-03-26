Trump: ‘Çin’deki Corona Rakamlarını Bilmiyoruz’

ABD’de doğrulanan Corona virüsü vaka sayısının Çin ve İtalya’daki vaka sayısını geçtiğine yönelik haberler Başkan Trump’ın Beyaz Saray’da düzenlediği basın toplantısında gündeme geldi. Trump Çin’in açıkladığı verilere güvenmediği imasında bulunarak “Bu sayıları Çin açıklıyor. Çin’deki sayıları bilmiyoruz” dedi.

Associated Press ve Reuters haber ajansları ile ABD basınında çok sayıda gazete ve televizyon ABD’de doğrulanmış Corona vaka sayısının 82 bini geçtiğini ve bu son rakamlarla ABD’nin dünyada en fazla Corona vakası görülen ülke konumuna geldiğini aktardı.

Can kaybının da bini geçtiği ABD’de Corona virüsü vakalarının sayısı Beyaz Saray’daki basın toplantısında gündeme geldi. Yeni veriler Başkan Donald Trump’a soruldu. Trump, “Çin’deki sayıları bilmiyoruz” dedi, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile bu gece görüşeceğini söyledi. Başkan Trump ABD’de vaka sayısının artmasını da daha fazla test yapılmasına bağladı, “Çin’in neyi test edip neyi etmediğini söyleyebilecek durumda olmadığınızdan eminim. Bence bunu söylemek biraz zor” ifadelerini kullandı.

Başkan Donald Trump daha önceki açıklamalarında Çin liderinin süreci yönetme şekline ilişkin açık ve net bir eleştiri getirmekten kaçınmış ancak “Çin dünya kamuoyunu daha önce bilgilendirseydi virüsün bu kadar yayılması engellenebilirdi” ifadelerini kullanmıştı.

Corona virüsü için daha önceki basın toplantılarında “Çin’den gelen virüs” ifadesini kullanan Başkan Trump’a, bu konudaki ifadesini yumuşatıp yumuşatmadığı ve bu konuyla ilgili Çin Devlet Başkanı’ndan bir mesaj gelip gelmediği soruldu. Trump Çin lideri Xi Jinping’in kendisinden kullandığı ifadeyi yumuşatmasını istemediğini belirtti.

“Herkes yeniden işe dönmek istiyor”

Basın toplantısında Trump yönetiminin Corona salgınıyla mücadele kapsamında aldığı olağanüstü önlemler için belirlediği 15 günlük sürenin dolmasının ardından nasıl bir adım atacağı da soruldu.

İnsanların iş başı yapmak istediklerini herkesten duyduğunu söyleyen Trump, “Ülkemizde salgından çok etkilenmeyen bazı bölgelerde faaliyete yeniden geçebiliriz. Ama bu süreci oldukça yakın zamanda başlatmamız gerek” dedi.

“Bu virüsün hakkından geleceğiz”

Başkan Trump “Evizden çıkmayın. Dinlenin. Bu virüsün hakkından geleceğiz” ifadelerini kullandı.

Başkan Yardımcısı Mike Pence de bu hafta sonu Beyaz Saray Corona Salgınıyla Mücadele Görev Gücü olarak Başkan Trump’a bu konuyla ilgili öneri sunacaklarını ve sağlık yetkililerinin elindeki verileri de dikkatli şekilde inceleyeceklerini belirttti.

Hastane gemi Pazartesi günü New York’ta olacak

ABD’de Corona virüsü salgınından en çok etkilenen eyalet New York. Başkan Trump ABD donanmasına ait “Comfort” adlı hastane geminin, planlanan tarihten 3 hafta önce Cumartesi günü New York’a gitmek üzere Virginia’dan (Norfolk) yola çıkacağını, geminin New York Limanı’na da Pazartesi günü ulaşacağını söyledi. Trump gemiyi uğurlamak üzere kendisinin de Norfolk’a gideceğini belirtti.

“İki bölgedeki vaka artışından endişeliyiz”

Beyaz Saray’ın Corona salgınıyla mücadele koordinatörü Doktor Deborah Birx ise basın toplantısında ABD’de özellikle iki bölgeyle ilgili endişelerinin olduğunu, Corona vaka sayısında hızlı bir artışın olduğu gözlemlenen bu iki bölgenin de Michigan’daki Wayne Country ve Illinois’deki Cook County olduğunu belirtti.

Lousiana eyaletinde de bir gün içinde en az 500 yeni vaka tespit edildi. Toplam vaka sayısının 2 bin 300 olduğu eyalette can kaybı da 86. Eyaletteki sağlık yetkilileri virüs yüzünden hayatını kaybedenlerden birinin 17 yaşında olduğunu açıkladı.