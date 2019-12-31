Trump: ‘Çin’le İmzalar 15 Ocak’ta Atılacak’

ABD Başkanı Donald Trump, Çin’le ticaret anlaşmasının birinci aşamasının 15 Ocak’ta Beyaz Saray’da imzalanacağını açıkladı. Anlaşmanın ayrıntılarıyla ilgili kafa karışıklığı ise devam ediyor.

Trump, Twitter’da “Çin’le en geniş ve kapsamlı birinci aşama ticaret anlaşmasını 15 Ocak’ta imzalayacağım. İmza töreni Beyaz Saray’da düzenlenecek. Çin’den üst düzey temsilciler törene katılacak. Sonraki bir tarihte de anlaşmanın ikinci aşama müzakereleri için Pekin’e gideceğim” mesajını paylaştı.

Birinci aşama ticaret anlaşması, bazı gümrük vergilerinin karşılıklı düşürülmesini, Çin’in ABD’den tarım, enerji ve imalat ürünleri alımının arttırılmasını ve fikri mülkiyet haklarıyla ilgili bazı anlaşmazlıkların çözülmesini öngörüyor

Ancak anlaşmanın yazılı bir metni hala paylaşılmış değil. Çinli yetkililerden de anlaşmanın, “ABD’nin Çin’e ithalatını 200 milyar dolara çıkarması” gibi kilit noktalarla ilgili bir açıklama gelmedi.

ABD Ticaret Temsilciliği, anlaşmanın birinci aşamasının patent, ticari marka ve telif hakları konusunda Çin tarafından daha güçlü yasal koruma sağlanması, internet korsanlığı ve sahtecilikle mücadelede Çin ceza sisteminin güçlendirilmesini kapsadığını açıkladı.

ABD geçen yıl fikri mülkiyet hırsızlığı ve devlet kontrolündeki şirketlere haksız teşvikle suçladığı Çin’e karşı ticaret savaşı başlatmıştı.