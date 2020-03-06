Trump ‘Corona’ ile mücadele için 8.3 milyar dolarlık bütçeyi imzaladı

ABD Başkanı Donald Trump, Corona virüs salgınıyla başa çıkmak için cuma günü federal halk sağlığı kurumlarına ekstra ödenek sağlayan 8.3 milyar dolarlık önlem paketini imzaladı.

Devlet ve yerel halk sağlık hizmetleri, hastaneler ve tıp merkezlerine destek sağlayacak olan bu paketle beraber, eyalet ve yerel yönetimlerin virüs tehdidine karşı hazırlıklı hale gelmesi amaçlanıyor.

300 MİLYONU İNSANİ YARDIMA

Trump’ın imzaladığı pakette yer alan bütçenin yaklaşık 435 milyon dolarlık kısmı diğer ülkelerdeki sağlık sistemlerine aktarılırken, 300 milyon dolarlık bölümü ise insani yardımda kullanılacak.

“ABD’DEKİ RİSK HALA DÜŞÜK”

Bütçenin kabul edilmesinin ardından Beyaz Saray’da basının karşısına çıkan ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri Baş Enfeksiyöz Hastalık Uzmanı Dr. Anthony Fauci, şu ifadeleri kullandı;

*Bir bütün olarak ABD’deki risk, hala düşük. Bireylerin yaklaşık yüzde 80’i veya daha fazlası herhangi bir tıbbi müdahaleye ihtiyaç duymadan iyileşebilir.

*Ancak, yaşlılar ve eskiye dayanan hastalıkları olanlar için durum farklı. Bu kişilerin riski önemli ölçüde daha yüksek. İHA

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