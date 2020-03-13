Trump Corona Salgınını Ulusal Acil Durum İlan Etti

Başkan Donald Trump, Corona virüsü salgını nedeniyle ulusal acil durum ilan etti. Acil durum ilanı, ABD’de Corona virüsüyle mücadelede eyalet yönetimleri ve belediyelere federal bütçeden daha fazla kaynağın aktarılabilmesinin önünü açmayı amaçlıyor.

Beyaz Saray’da kameralar karşısına geçen Trump, ‘’Resmen ulusal acil durum ilan ediyorum’’ dedi. Trump basın toplantısında, enerji piyasalarını güçlendirme, öğrenci kredilerinin yükünü hafifletme, sağlık çalışanlarına hastaları tedavi etmede ‘esneklik’ tanıma gibi sağlık ve ekonomi alanında bir dizi yürütme adımı açıkladı.

Trump, ulusal acil durum ilanıyla birlikte, salgına karşı mücadelelerinde eyalet ve yerel yönetimler için 50 milyar dolara kadar fonun erişime açılacağını beyan etti. Trump ayrıca, federal öğrenci kredilerinde faizi kaldırdı ve enerji piyasalarını güçlendirmeye yönelik tedbirler açıkladı.

Başkan Trump, Sağlık Bakanı Alex Azar’a, doktorlar ve hastanelere hastaların tedavisinde ‘esneklik’ kazandırmak için federal düzenlemeler ve yasaların getirdiği sınırlamalardan muaf tutma yetkisi verdiğini de belirtti.

”Ortak fedakarlıklarla bu virüsün üstesinden geleceğiz”

”Çok toplu şekilde atacağımız adımlar ve ortak fedakarlıklarla, ulusal kararlılıkla, virüs tehdidinin üstesinden geleceğiz’’ diyen Trump, Corona virüsü testlerini hızlandırmak ve sayısını arttırmak için kamu-özel sektör işbirliğiyle yürütülecek yeni bir program açıkladı. Testleri halkın erişimine açmada yönetiminin yavaş kaldığı gerekçesiyle eleştirilen Trump, sürecin yavaş başlamasından ”hiçbir şekilde sorumlu olmadığını” savundu. Yeni ortaklık, bazı mekanlarda arabaya servis yoluya test yaptırma ve test yaptırmak isteyenler için internet portalı oluşturma gibi uygulamaları içeriyor.

Bununla birlikte, yetkililerin eğer belirli semptomları yoksa kişilerin test yaptırmasını tercih etmediğini belirten Trump, ‘’Semptomlar göstermeyenlerin test yaptırmasını istemiyoruz, bu son derece gereksiz’’ ifadesini kullandı.

Trump, ABD’deki tüm hastanelerden acil durum hazırlık planlarını devreye sokmalarını da istedi. ABD Başkanı, ‘’Gelecek haftalarda Amerikalılar’ın uzun vadeli kazanımlar için fedakarlıklar yapması gerekecek. Virüsle mücadelede gelecek 8 hafta çok önemli’’ dedi.

Trump, Beyaz Saray ve Kongre’nin geniş kapsamlı bir yardım paketi üzerinde hala anlaşamadığını da kaydederek, Temsilciler Meclisi’ndeki Demokratlar’ın önerilerinin yetersiz olduğunu düşündüğünü söyledi. Ancak bu açıklamadan kısa süre sonra Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi, Başkan Donald Trump yönetimiyle Corona virüsüyle mücadele yardım paketi üzerinde anlaşmaya vardıklarını açıkladı. Pelosi, anlaşmanın yakın bir sürede oylamaya sunularak onaylanacağını belirtti​

”Büyük olasılıkla test yaptıracağım”

Başkan Trump’ın geçen hafta Florida’daki konutunda bir araya geldiği Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun danışmanlarından birinde Corona virüsünün tespit edilmesi de basın toplantısında soruldu. Bolsonaro’nun da testinin pozitif çıktığı yönünde iddialar ortaya atılmış ancak daha sonra Brezilya Devlet Başkanı’nın Facebook hesabından yapılan açıklamada, testin negatif çıktığı belirtilmişti.

Trump da, Bolsonaro’nın Corona virüsü testinin negatif çıktığının açıklanmasından mutlu olduğunu söyledi ve ‘biz de hiçbir şekilde herhangi bir semptom göstermiyoruz’’ dedi. Ancak bir gazetecini sorusunu yanıtlarken, ‘yakın bir zamanda büyük olasılıkla test yaptıracağını’ söyledi.

”Seyahat kısıtlamalarına İngiltere’yi, başka ülkeleri de ekleyebiliriz”

Hafta ortasında Corona salgınını yavaşlatma çabası kapsamında 26 Avrupa ülkesinden ABD’ye seyahat kısıtlamaları getiren Trump, bir soru üzerine, listede yer almayan ancak Corona vakalarının sayısının giderek arttığı İngiltere’yi de listeye dahil edebileceklerini belirtti. Trump, ‘’Başka ülkeleri de ekleyebiliriz, bazılarını da açıkçası listeden çıkarmayı düşünmeye başlayabiliriz’’ diye konuştu.

Borsalar yeniden yükselişte

Trump’ın Corona’yla mücadelede yeni tedbirler açıkladığı 73 dakika süren basın toplantısı, 30 yılı aşkın süredir en kötü haftasını geçiren Amerikan borsalarına olumlu yansıdı. Dow Jones endeksi konuşmanın ardından 1985 puan, yani yüzde 9,4 oranında artarak 2008 yılının Ekim ayından bu yana en büyük kazanımını yaşadı.

Basın toplantısında söz alan Ulusal Sağlık Enstitüleri bulaşıcı hastalıklar şefi Dr. Anthony Fauci, daha fazla sayıda test kitinin gelecek hafta kullanıma hazır olacağını söyledi. Dr. Fauci, krizi atlatmak için hala kat etmeleri gereken çok yol olduğunu kaydederken, ‘’Daha çok sayıda vaka olacak ama üstesinden geleceğiz ve Başkan’ın da dediği gibi bu nihayetinde sona erecek’’