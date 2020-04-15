Trump: ‘’Corona Virüsü Vakalarında Zirveden İnişe Geçtik’’

Başkan Donald Trump, ellerindeki verilere göre ABD’de yeni Corona virüsü vakalarının zirve noktasını görerek düşüşe geçmeye başladığını söyledi. Trump, ülkede salgın yüzünden duran ekonomik faaliyetlerin yeniden başlatılması konusunda yarın (Perşembe) yeni yönerge açıklayacağını belirtti.

Corona Virüsü ile Mücadele Görev Gücü üyeleriyle birlikte Beyaz Saray bahçesinde düzenlediği günlük basın toplantısında Trump, ‘’Yeni vakalarda zirve noktayı geçtik. Bu çok heyecan verici’’ ifadesini kullandı.

Bir gazetecinin, böyle bir tespite varmada hangi somut verilerin kullanıldığına ilişkin sorusu üzerine Trump, grafikler, sayılar ve modeller üzerinde yaptıkları incelemeler ve uzmanların verdiği bilgiler doğrultusunda şu anda çok iyi bir durumda olduklarını söyledi, ‘’Doğru yoldan gidiyoruz’’ dedi.

Trump, federal hükümet olarak eyaletlere koruyucu ve tıbbi ekipman desteğini sürdürdüklerini, virüse karşı tedavi geliştirme çalışmalarında da ‘’muazzam ilerlemeler’’ kaydedildiğini belirtti.

‘’Ülkemizi geri almak istiyoruz’’

Bazı eyaletlerin 1 Mayıs’tan çok önce ekonomilerini yeniden faaliyete geçirebileceğini kaydeden Trump, Başkan Yardımcısı Mike Pence ile birlikte yarın eyaletlerin valileriyle görüşeceklerini ve ekonomiyi yeniden açma konusundaki prosedürleri ele alacaklarını söyledi. Trump, ‘’Ülkemizi geri almak istiyoruz ve bunu yapacağız, bunu çok yakında yapacağız. Akıllıca ve güçlü bir geri dönüş olacak’’ ifadesini kullandı.

Başkan Trump, ekonominin durması yüzünden işlerini kaybedenler, maddi darlığa düşenler olduğunu, uyuşturucu kullanımının, zihin sağlığı ve intihar konusundaki yardım hatlarını arayanların sayısının artması gibi gelişmelerin yaşandığını belirterek, ‘’Kapıları sıkı sıkıya kapatmak da ölümlere neden oluyor’’ mesajını verdi.

Mali desteği durdurma kararı aldığı Dünya Sağlık Örgütü’ne (WHO) eleştirilerini de yineleyen Trump, ‘’WHO Çin’in maşası haline geldi’’ dedi ve WHO’nun salgın sırasında ‘’tamamen Çin odaklı ve Çin’den yana’’ bir tavır sergilediğini yineledi.

Çin’in ABD’den çok daha az maddi katkı yapmasına rağmen bu örgütü ‘’kontrol ettiğini’’ savunan Trump, ABD’nin WHO’dan keseceği katkıyı, Afrika’daki AIDS’liler için yaptıkları gibi ihtiyaç sahibi nüfuslara yardım etmede kullanacağını belirtti.

Trump’tan Kongre’ye tehdit

Trump basın toplantısında, federal yargıçlık ya da diğer hükümet görevleri için aday gösterdiği çok sayıda kişiye Senato’nun hala onay vermemesine de tepki gösterdi. Demokratlar’ı ‘’partizanca’’ hareket ederek halen 129 adayın görevlerine başlayabilmesini engellemekle suçlayan Trump, adaylarının onaylanmamasının sürmesi halinde Kongre’yi ya resmen çalışmalarına ara vermeye ya da salgına rağmen Washington’a geri dönmeye zorlayabileceği tehdidinde bulundu. ABD başkanları, Kongre çalışmalarına resmen ara verdiğinde, göreve başlaması için Senato’nun onayı gereken bir adayını, onay sürecini devre dışı bırakarak bir yıl süreyle geçici atama yetkisine sahip.

Trump, ‘’Bu konuda güçlü bir yetkim var, bu yetkimi kullanmak istemiyorum ama adayları onaylamamaya devam ederlerse kullanacağım’’ dedi.

VOA’e de sert tepki gösterdi

Bu noktada sözü, Voice of America’nın da bağlı olduğu ABD Küresel Basın Dairesi başkanlığına aday gösterdiği ismin de hala Senato’dan gerekli onayı alamamasına getiren Trump, ‘’Michael Pack, Yayın Yönetim Kurulu (ABD Küresel Basın Dairesi) başkanlığı için adayım. Ama Kongre’deki Komisyon’dan onay için iki yıldır bekliyor ve bizim Voice of America’yı yönetmemizi engelliyorlar. Çok önemli. Voice of America’nın yayınlarını duydunuz mu, iğrenç. Ülkemizle ilgili söyledikleri iğrenç. Michael Pack çok iyi bir iş çıkarabilir ama yıllardır bekliyor’’ dedi.

Başkan Donald Trump, Corona virüsünün Wuhan’daki bir laboratuvarda üretilmiş olabileceği yönündeki iddialarla ilgili bir soru üzerine de, ‘’Bu hikayeyi giderek daha fazla şekilde duyuyoruz. Çok kapsamlı biçimde inceliyoruz’’ dedi, bu konuda başka yorum yapmayacağını söyledi.