Trump: ‘Corona Virüsünün ABD’ye Taşınmasına İzin Vermeyiz’

Başkan Donald Trump, ABD’nin Çin’den Corona virüsü gelmesine “kapıyı kapattığını” söyledi. Bununla birlikte, ABD’de 5 kişide daha Corona virüsü tespit edildi ve ülkede virüsü kaptığı kesinleşen hasta sayısı 11’e yükseldi. Yetkililer, ABD içinde bir kişiden başka kişiye virüs bulaştığı ikinci bir vakaya da rastlandığını açıkladı.

Fox News’e konuşan Başkan Trump, “Çin’e yardım önerdik ama bu sorunun, Corona virüsü taşıyan binlerce kişinin ABD’ye gelmesine izin vermeyiz. Dolayısıyla neler olacağını göreceğiz ama virüsün gelmesine kapıları kapattık’’ diye konuştu.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O’Brien da CBS’e yaptığı açıklamada, ABD yönetimi olarak virüsle başa çıkmada Çin’e yardım önerisinde bulunduklarını, Hastalıkları Koruma ve Engelleme Merkezi’nden (CDC) uzmanlar göndermeyi teklif ettiklerini ancak Çin’den henüz olumlu yanıt gelmediğini belirtti.

O’Brien, “Şimdiye kadar Çin geçmişteki krizlere göre kesinlikle daha şeffaf ve bunu takdir ediyoruz. Muazzam bir deneyime sahibiz. Bütün dünyayı kaygılandıran bir sorun bu. Yapabildiğimiz ölçüde Çinli dostlarımıza yardım etmek istiyoruz’’ dedi.

Bu arada CDC’den yetkililer, biri Massachussetts dördü California eyaletinde olmak üzere 5 kişide daha Corona virüsü tespit edildiğini, Amerika genelinde Corona virüsü taşıdığı tespit edilenlerin sayısının 11’e yükseldiğini açıkladı.

Beş yeni hastadan dördünün virüsün ilk ortaya çıktığı Wuhan’dan geldiği, beşincisininse Çin’de virüsü kapan bir kişiyle aynı evde yaşadığı bilgisi verildi.

CDC, virüs kapmış olabilecekleri şüphesiyle 82 kişinin halen gözlem altında tutulduğunu da kaydetti.

ABD’de Pazar günü başlayan bir uygulama kapsamında, son 14 gün içinde Çin’e seyahat etmiş olan ABD vatandaşları ilave sağlık taramasından geçirilmek üzere ABD’deki 8 havalimanından birine yönlendirilecek. Salgının başladığı Hubei bölgesinden gelen ABD vatandaşlarıysa 14 gün zorunlu karantinaya tabi tutulacak.

Çin’e seyahat etmiş olan ve ABD vatandaşı olmayan kişilerin ise ABD’ye girişlerine geçici yasak getirildi. Yasağa ABD vatandaşları ve Yeşil Kart sahiplerinin yakın aile üyeleri ve uçak personeli dahil değil.

Söz konusu 8 havalimanı New York’taki John F. Kennedy, Chicago O’Hare Uluslararası Havalimanı, San Francisco Uluslararası Havalimanı, Seattle-Tacoma Uluslararası Havalimanı, Hawaii’deki Daniel K. Inouye Uluslararası Havalimanı, Los Angeles Uluslararası Havalimanı, Hartsfield-Jackson Atlanta Uluslararası Havalimanı ve Washington Dulles Uluslararası Havalimanı olarak sıralanıyor.

Pazartesi gününden başlayarak listeye Newark Liberty Uluslararası Havalimanı, Dallas/Fort Worth Uluslararası Havalimanı ve Detroit Uluslararası Havalimanı da eklenecek.

Öte yandan Çin’den gelenlerin girişine kısıtlama getiren ülkelere Rusya da eklendi. Rusya Başbakan Yardımcısı Tatiana Golikova, Salı gününden itibaren Çin’den gelen yabancıların Rusyaya girmesini geçici olarak kısıtlayacaklarını açıkladı. Golikova, bu kısıtlamaya Moskova’daki Sheremetyevo Havalimanı’nın dahil edilmediğini de belirtti.