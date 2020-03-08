Trump, Demokrat Parti’yi solcu Sanders’ın adaylığını engellemek için kumpas kurmakla suçladı

WikiLeaks’in yayımladığı belgelere göre 2016 başkanlık seçimi için Demokrat Parti’nin adayı olması bizzat parti müesses nizamı tarafından engellenen Bernie Sanders’ın 2020 başkanlık seçimi için adaylığının da parti içi kumpaslara kurban gittiği gözlenirken, Başkan Donald Trump da sürekli konuyu deşiyor.

Demokrat Parti’nin en sol kanadından olan Vermont Senatörü Sanders, parti içindeki yarışın favorisi konumundayken, sağ kanattan adayların lehine çekildiği Joe Biden’ın önseçimlerin Süper Salı denilen ayağından zaferle çıkması sonucu, yine kaybeden konumuna geldi.

Birkaç gün önce Kasım 2020 seçiminde rakibinin Sanders mı yoksa Biden mı olmasını tercih edeceği sorusunu “Kendimi tümüyle komünist Bernie’ye hazırlamıştım, bunun olacağını sanıyordum, ama sonra Süper Salı’dan önce o çılgınca şey oldu” diye yanıtlayan Trump, bugün yine konuyla ilgili tweetler attı.

“Arık kesinlikle öğrenmiş bulunuyoruz ki, Demokratlar Deli Bernie ile işleri olsun istemiyor” diyen Trump, Belediye Başkanı Pete Buttigieg ve Senatör Amy Klobuchar’ın Süper Salı öncesi yarıştan çekilip taraftarlarını Biden’ı desteklemeye çağırdığını hatırlattı.

Süper Salı’da kazanılan delegeler, başkanlık seçimi adayının belirleneceği parti kongresindeki adayların üçte birini oluşturuken, Biden siyahların çoğunlukta olduğu Güney Carolina dahil delegeleri silip süpürdü, Sanders ise sadece Kaliforniya’dan muzaffer çıktı.

Kendi eyaleti Massachusetts dahil bütün eyaletlerde kaybeden sol kanattan Senatör Elizabeth Warren, perşembe günü yarıştan çekildiğini duyururken ne Sanders ne Biden’a destek açıkladı.

Süper Salı yüzünden Sanders’ın adaylık şansını kaybettiğini söyleyen Trump, Demokrat Parti yönetiminin Warren’a beklemesini telkin edip etmediğini sorgulayıp, eğer öyleyse öldürücü bir etki yarattıklarını ve Bernie’nin kazanmasını engellediklerini dile getirdi.

“Kirli ikiyüzlülük? Kimse emin değil, tarih karar verecek. Ama diyorum ki, Bernie, al işte YİNE” diyen Trump, Sanders’ın 4 yıl önce parti yönetimi kumpasıyla Hillary Clinton’a yenilmesine atıf yaptı.

10 Mart’ta Demokratik Parti’nin ‘mini SüperSalı’sı var. Idaho, Michigan, Mississippi, Missouri, Kuzey Dakota ve Washington’da önseçimler düzenlenecek. 125 delegeli Michigan, en kritik eyalet.Şimdiki halde Biden 664, Sanders 573 delege kazanmış durumda.