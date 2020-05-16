Trump Dışişleri Bakanlığı Genel Müfettişini Görevden Aldı

Başkan Donald Trump, Dışişleri Bakanlığı Genel Müfettişi Steve Linick’i görevden aldı. Trump’ın bu adımı, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi dahil Demokrat Kongre üyelerinden yoğun eleştiri topladı.

Trump kararı hakkında Pelosi’ye gönderdiği mektupta, genel müfettişin hizmet etme yetisine artık güveninin kalmadığını belirtti ancak bu güven kaybının nedenini açıklamadı.

Mektubunda Trump, ‘’30 gün sonra geçerli olmak üzere, Başkanlık yetkisini kullanarak Dışişleri Bakanlığı Genel Müfettişi’ni görevden aldığını’’ belirtti.

Eski Başkan Barack Obama yönetimi döneminde 2013 yılında bu göreve atanan Linick’in de işine son verilmesiyle, son haftalarda görevden alınan hükümet genel müfettişlerinden bir yenisi daha eklendi.

Mektupta Linick’in yerine kimin atanacağı konusunda bilgi verilmedi ancak Dışişleri Bakanlığı, Dış Misyonlar Dairesi Müdürü Stephen Akard’ın bu görevi üstleneceğini bildirdi.

Demokrat Kongre üyeleri, Linick’in görevden alınmasını kınadı. Temsilciler Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Eliot Engel, bu adımın, genel müfettişin Dışişleri Bakanı Mike Pompeo hakkında açtığı bir soruşturmayla bağlantılı olduğunu savundu.

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi de, Linick’in görevden alınmasının, Başkan Trump’ın misilleme niteliğindeki ‘’tehlikeli’’ adımlarının hızlandığını gösterdiğini belirtti.