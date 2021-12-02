Trump Dönemi Sınır Uygulamasına Geri Dönülüyor 

ABD’de Joe Biden yönetimi, eski Başkan Donald Trump döneminin tartışmalı sınır programını federal mahkeme kararıyla yeniden başlatmak zorunda kaldı. Karar sığınma talebinde bulunan göçmenlerin ABD’deki duruşmalarını Meksika’da beklemeleri uygulamasının sürdürülmesini öngörüyor.

Meksikalı bir yetkili Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada ABD’nin Meksika’nın insani kaygılarına da program kapsamında değineceğini ve göçmenlerin aşılanması, hassas durumdaki daha fazla kategoride kişinin uygulamadan muaf tutulması gibi adımlar atacağını kaydetti.

Demokrat Başkan Biden, Göçmen Koruma Protokolü olarak bilinen uygulamayı Ocak ayında yemin ederek görevi devralmasının ardından sona erdirmişti.

Ancak bir federal yargıç Biden’ın uygulamayı kaldırmasının prosedüre uygun olmadığı hükmüne vararak Ağustos ayında uygulamanın yeniden yürürlüğe konmasına karar vermişti. ABD hükümeti uygulamanın yeniden başlatılması için Meksika’nın onayını beklediklerini kaydetmişti.

Biden yönetimi hala programı sonlandırmak için uğraşıyor. Yeni bir yürürlükten kaldırma talimatı çıkartan yönetim bu talimatın mahkemenin yasal kaygılarını gidermesini umuyor.

Politika Cumhuriyetçi Başkan Donald Trump’ın göçmen politikalarının mihenk taşlarından birini oluşturuyordu. Bu uygulamayla ABD’ye Meksika sınırından giren binlerce kişi ABD’deki davalarını beklemek üzere Meksika’ya geri gönderildi. Bu kişiler sınırda kurulan mahkemelerde davalarının görülmesi için aylarca, bazen yıllarca beklemek zorunda kaldı.