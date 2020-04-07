Trump Dünya Sağlık Örgütüne Mali Katkıyı Dondurabilir

ABD Başkanı Donald Trump, Çin yanlısı olmakla eleştirdiği Dünya Sağlık Örgütü’nü Beyaz Saray’daki günlük basın brifinginde de hedef almayı sürdürdü. Trump önce ABD’nin örgüte mali katkısını askıya alacaklarını söyledi. Dakikalar sonra ise açıklamasını değiştirerek, ‘’Meseleyi inceleyeceğiz,’’ diye konuştu.

Başkan Donald Trump, Beyaz Saray’daki günlük basın brifingine, ‘’Çok, çok güçlü umut pırıltıları görüyoruz. Ama bu hafta çok sancılı olacak. Bir canavarla mücadele ediyoruz,’’ sözleriyle başladı.

Stratejik Ulusal Stok’ta gerekli yerlere gönderilmeye hazır 8 bin 675 suni solunum cihazı (ventilatör) olduğunu söyleyen Trump, ‘’Gelecek haftalarda bu stoka 110 bin cihaz daha eklenecek. 29 Haziran’da 60 bin ventilatör geliyor ama bence ihtiyacımız olmayacak,’’ diye konuştu.

ABD ordusunun Chicago dahil salgının yoğunlaştığı bölgelerde toplamda 15 bin yatak kapasiteli hastaneler kuracağını da kaydeden Trump, ‘’Kritik kaynakların hava yoluyla yoğun biçimde taşınması bugün de sürdü. Deniz aşırı ülkelerden gelen ve kişisel koruyucu ekipman taşıyan beş uçak daha bugün indi. Gelecek birkaç hafta içinde ülkemize 27 uçuş daha olacak,’’ bilgisini verdi.

Trump tedavi çalışmaları için de ‘’Aktif olarak denemeleri süren 10 ilaç var. Bu denemelere 15 ilaç daha eklenecek. İki aşının da çalışmaları sürüyor,’’ ifadelerini kullandı.

Trump, verdiği bilgilerin ardından gün içinde Twitter hesabından da eleştirdiği Dünya Sağlık Örgütü’ne yönelik açıklamalarını sürdürdü.

Örgütü salgına müdahalede geç kalmakla eleştiren Trump, ”Dünya Sağlık Örgütü en fazla fon katkısını ABD’den alıyor ama seyahat yasağı kararımı eleştirdi, çok Çin odaklı görünüyor. Bu konuya bakacağız. COVID konusunda harekete geçmede geç kaldılar. DSÖ’ye ABD olarak mali katkımızı güçlü biçimde askıya alacağız” dedi.

Bu açıklamadan dakikalar sonra bir muhabirin “Pandemi sırasında Dünya Sağlık Örgütü’ne bütçe katkısının kesilmesi doğru bir adım mı sizce?” sorusuna ise Trump açıklamasını değiştirerek yanıt verdi.

ABD Başkanı, “Mali katkıyı keseceğiz demedim. Bakacağız dedim. Katkıyı kesmeyi değerlendirebiliriz dedim,” şeklinde konuştu. Trump DSÖ’yü Wuhan’da ne olduğunu görmemekle ve hiçbir şeyi rapor etmemekle eleştirdi.

‘’Bence salgın hızla sona erecek’’

Başkan Trump ABD’de daha önceki modellemelere göre yapılan tahminlere kıyasla daha az can kaybı yaşanabileceğini belirtti.

ABD’de daha çok Corona virüsü vakası olmasının nedenini, teşhis için daha fazla test yapılmasına bağlayan Trump, ülkedeki Corona virüsü vakalarında grafikte eğrinin en tepe noktasına yaklaşılmış olabileceğini de belirtti. Trump, ‘’Bu hafta çok zor bir hafta olacak. Bence salgın hızla sona erecek,” şeklinde konuştu.

‘’Ticaret Danışmanı’nın bilgi notlarını görmedim’’

Basın toplantısında Trump’a, New York Times’ın Beyaz Saray Ticaret Danışmanı Peter Navarro’nun 29 Ocak ve 23 Şubat’ta gönderdiği iki bilgi notuyla Trump yönetimi yetkililerini Corona virüsüne ilişkin riskler konusunda uyardığı yönündeki haberi de soruldu. Başkan Trump söz konusu bilgi notunu görmediğini söyledi.

Trump, ‘’Birkaç gün önce öğrendim ama hala görmedim. Zaten Peter’in uyarılarıyla benim Çin’e seyahat yasaklarım aynı zamana denk geliyor. Tam da o dönemde tedbir almaya başlamıştım,’’ dedi ve Navarro’ya güvendiğini söyledi.

Hidroksiklorokin ilacına ‘’Bir deneyin’’ desteği

ABD Başkanı Donald Trump’a sıtma, romatizma ve lupus hastalıklarının tedavisinde kullanılan ancak Corona virüsüne karşı etkili olduğu henüz bilimsel verilerle kesin olarak kanıtlanmamış “hidroksiklorokin” ilacıyla ilgili soru da yöneltildi.

Sık sık ilacın kullanımını destekleyen açıklamalar yapan Trump, ‘’Ben bir deneyin derim ama doktor onayı alın, ben doktor değilim,” dedi.

Trump’a ayrıca ABD Donanma Sekreter Vekili Thomas Modly’nin istifası soruldu. Modly, uçak gemisinde çok sayıda denizcinin Corona virüsüne yakalanmasına ilişkin kaygılarını dile getiren gemi komutanı için hakaret içeren ifadeler kullanmıştı. Bu istifada bir rolünün olmadığını söyleyen Trump, ‘’İstifa etmesini talep etmezdim. İstifası çok özverili bir davranış,’’ dedi.

‘’Wisconsin önseçimlerinde sorumluluk valinin’’

Trump, salgına rağmen Wisconsin eyaletinde bugün önseçim düzenlenmesiyle ilgili bir soruya ise, Demokratlar’ın ancak, kendisin eyaletin yüksek mahkemesi için bir adayı desteklemesinin ardından erteleme istediğini savundu.

Posta yoluyla oy kullanmanın hileye açık olduğunu söyleyen Trump, sandığa gidenlerin sosyal mesafe kuralları ve hastalık riskinin sorumluluğunun, Wisconsin’in Demokrat valisine ait olduğunu söyledi.