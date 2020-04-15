Trump Dünya Sağlık Örgütü’ne Mali Katkıyı Durdurdu

ABD Başkanı Donald Trump, ”Yönetimime Dünya Sağlık Örgütü’ne (WHO) mali desteğin durdurulması talimatı veriyorum” dedi.

Beyaz Saray bahçesinde günlük basın toplantısında kameraların karşısına geçen Donald Trump, WHO’nun en temel görevini yerine getirmekte başarısız olduğunu ve bunun hesabını vermesi gerektiğini söyledi.

Örgütün virüsle ilgili Çin’in dezenformasyonunu desteklediğini savunan Trump, bu durumun salgının daha da yayılmasına neden olduğunu belirtti. Trump, ‘’WHO, Çin’e tıbbi uzmanlar göndermede görevini yapmış olsaydı Corona virüsü salgını kontrol altına alınabilirdi” dedi.

Salgının başladığı dönemde WHO daha karşı çıkarken ABD’nin Çin’e karşı seyahat yasaklarını başlattığını yineleyen Trump, ‘’WHO’nun yönergelerini uygulayıp da Çin’le sınırlarını açık tutan diğer ülkeler ve bölgeler, pandemiyi tüm dünyada tırmandırdı. Diğer büyük ülkelerin seyahat engeli koymaması, salgının ilk günlerinden kaçırılmış büyük bir fırsat ve trajediydi’’ ifadelerini kullandı.

ABD’nin cömert katkısının WHO tarafından en iyi şekilde kullanıldığından emin olmadığını söyleyen Trump, örgüte mali katkının durdurulmasının bir değerlendirme yapılana kadar geçici olduğunu da belirtti. Trump bir soru üzerine bu değerlendirmenin 60 ile 90 gün arasında süreceğini söyledi.

Geçen ay ekibinin kendisine ABD’nin yüz binlerce suni solunum cihazı açığı olduğunu söylediği günü ‘’hayatımın en korkutucu günü’’ olarak tanımlayan Trump, yönetiminin hastanelerle işbirliğine giderek ‘’Dinamik Suni Solunum Rezervi’’ oluşturacağını açıkladı.

”Valilere yetki vereceğim”

Trump ekonominin yeniden faaliyete geçirilmesiyle ilgili açıklamalarında da bunun 1 Mayıs’tan bile önce gerçekleşebileceğini savundu.

Hafta başındaki toplantısında mutlak yetkinin kendisinde olduğunu belirten Trump bugünse valilerin kendi planlarına karar vereceğini söyledi. Trump, ‘’50 eyalet valisiyle en kısa zamanda görüşeceğim. Sonra da yeri ve zamanı geldiğinde ekonomiyi yeniden faaliyete geçirme konusunda güçlü bir planı devreye sokmaları için her birine yetki vereceğim. Bu bazı eyaletler için 1 Mayıs’tan önce bile olabilir. Ancak federal hükümet her adımlarını izleyecek. Planın en iyi şekilde işlemesinden tüm valileri sorumlu tutacağız’’ diye konuştu.

Valilerle arasının iyi olduğunu belirten ABD Başkanı, ekonomik faaliyetleri başlatan eyaletlerde salgın rakamları kötüye giderse, yeniden kapanmanın gündeme geleceği uyarısında da bulundu.

‘’Erken faaliyete geçecek eyaletlerde vaka artışı görebiliriz de görmeyebiliriz de’’ diyen Trump, ‘’Bence bunu iyi bir şekilde başaracağız. ABD parçalardan oluşan çok güzel bir yapboz ve parça parça açılacağız’’ şeklinde konuştu.

Trump, Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Başkanı Anthony Fauci’nin, ulusal ekonominin faaliyete geçmesi için yeterli test yapılmadığı sözleriyle ilgili soruya, eyalet valilerinin elinde test olduğu yanıtını verdi.

Konuyla ilgili Playboy dergisinin Beyaz Saray muhabiri Brian Karem’ın sorusunu tamamlamasına da izin vermeyen Trump, ”Sus, sessiz ol. Eğer konuşmaya devam edersen burayı terk edeceğim” diyerek tepki gösterdi. Trump, ”Bu adamı buraya koyduklarında sorundan başka bir şey getirmiyor. Gösteriş budalası” dedi; valilerin test yaptığını yineledi.

2019’un Ağustos ayında aynı zamanda CNN analisti olan Brian Karem’in Beyaz Saray akreditasyonu Trump’ın yardımcısı Sebastian Gorka ile tartışması nedeniyle 30 günlüğüne iptal edilmişti.