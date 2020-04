Trump: Dünya Sağlık Örgütü’ne para göndermeyi durduracağız

ABD Başkanı Donald Trump, Dünya Sağlık Örgütü’ne (DSÖ) Çin konusundaki ‘peşin hükmü’ nedeniyle yardım için para göndermeyi durduracaklarını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Dünya Sağlık Örgütü’ne (DSÖ) Çin konusundaki ‘peşin hükmü’ nedeniyle yardım için para göndermeyi durduracaklarını açıkladı. Trump, DSÖ için “Hep Çin’in tarafında duruyorlar ve onları biz fonluyoruz” ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da düzenlenen günlük Koronavirüs Görev Gücü basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Ülkenin solunum cihazı stokunun 8 bin 675 olduğunu söyleyen Trump, yaklaşık bin 100 adet cihaz daha teslim alınacağı bilgisini verdi.

Washington, Kaliforniya ve diğer bazı eyaletlerin ihtiyacı olmayan solunum cihazlarını iade ettiğini söyleyen Trump, İngiltere’nin en az 200 cihaz talep ettiğini belirtti.

ABD Başkanı, ayrıca orduya bağlı Mühendisler Birliği’nin de ihtiyacın fazla olduğu bölgelerde yaklaşık 15 bin yatak kapasitesi oluşturmak amacıyla hızlı bir şekilde sağlık tesisleri inşa ettiğini bildirdi.

Trump, “Çok acı verici bir hafta olacak” ifadelerini kullanarak, “Stratejimizin tamamen işe yaradığını gösteren işaretler var. Her Amerikalının bu savaşı kazanmada bir rolü bulunuyor ve biz bu savaşı güçlü bir şekilde kazanacağız” diye konuştu.

Konuşmasında Dünya Sağlık Örgütü’ne (DSÖ) Çin konusunda tepki gösteren Trump, “Pek çok şey hakkında yanıldılar. Çin eksenli gibi görünüyorlar” dedi.

WATCH: Trump announces a “hold” on money going to the WHO, calls them “China centric.”

“They missed the call. They could have called it months earlier … they should have known. And they probably did know.” pic.twitter.com/kSi3Aq6DyY

— Meet the Press (@MeetThePress) April 7, 2020