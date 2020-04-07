Trump: Dünya Sağlık Örgütü’ne para göndermeyi durduracağız

ABD Başkanı Donald Trump, Dünya Sağlık Örgütü’ne (DSÖ) Çin konusundaki ‘peşin hükmü’ nedeniyle yardım için para göndermeyi durduracaklarını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Dünya Sağlık Örgütü’ne (DSÖ) Çin konusundaki ‘peşin hükmü’ nedeniyle yardım için para göndermeyi durduracaklarını açıkladı. Trump, DSÖ için “Hep Çin’in tarafında duruyorlar ve onları biz fonluyoruz” ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da düzenlenen günlük Koronavirüs Görev Gücü basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Ülkenin solunum cihazı stokunun 8 bin 675 olduğunu söyleyen Trump, yaklaşık bin 100 adet cihaz daha teslim alınacağı bilgisini verdi.

Washington, Kaliforniya ve diğer bazı eyaletlerin ihtiyacı olmayan solunum cihazlarını iade ettiğini söyleyen Trump, İngiltere’nin en az 200 cihaz talep ettiğini belirtti.

ABD Başkanı, ayrıca orduya bağlı Mühendisler Birliği’nin de ihtiyacın fazla olduğu bölgelerde yaklaşık 15 bin yatak kapasitesi oluşturmak amacıyla hızlı bir şekilde sağlık tesisleri inşa ettiğini bildirdi.

‘Çok acı verici bir hafta olacak’

Trump, “Çok acı verici bir hafta olacak” ifadelerini kullanarak, “Stratejimizin tamamen işe yaradığını gösteren işaretler var. Her Amerikalının bu savaşı kazanmada bir rolü bulunuyor ve biz bu savaşı güçlü bir şekilde kazanacağız” diye konuştu.

DSÖ’ye yüklendi

Konuşmasında Dünya Sağlık Örgütü’ne (DSÖ) Çin konusunda tepki gösteren Trump, “Pek çok şey hakkında yanıldılar. Çin eksenli gibi görünüyorlar” dedi.

WATCH: Trump announces a “hold” on money going to the WHO, calls them “China centric.” “They missed the call. They could have called it months earlier … they should have known. And they probably did know.” pic.twitter.com/kSi3Aq6DyY — Meet the Press (@MeetThePress) April 7, 2020

“Geçmiş yıllara bakarsanız, her konuda Çin’in tarafındalar” diyen Trump, DSÖ’ye yardım için para göndermeyi keseceklerini duyurarak, “Hep Çin’in tarafında duruyorlar ve onları biz fonluyoruz” diye konuştu.

Daha önce eski Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton dahil Trump yönetimine yakın isimler, benzer mesajları vermişlerdi. Bolton, DSÖ’yü “Çin’in suç ortağı” olarak nitelendirmişti.

The @WHO is an accomplice to China's massive coverup of Covid19. That's why I support efforts by @marcorubio & @tedcruz pushing for resignation of WHO director general. He misled the world by blindly trusting a communist regime intent on deception. — John Bolton (@AmbJohnBolton) April 6, 2020

Trump, geçen saatlerde Twitter hesabından yaptığı açıklamada da, “DSÖ, bu defa gerçekten batırdı. Fonunu büyük oranda ABD sağlıyor ama bu örgüt nedense hala Çin odaklı. Bu konuyla ilgileneceğiz” değerlendirmesinde bulunmuştu.

The W.H.O. really blew it. For some reason, funded largely by the United States, yet very China centric. We will be giving that a good look. Fortunately I rejected their advice on keeping our borders open to China early on. Why did they give us such a faulty recommendation? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 7, 2020

​’Danışmanım Navarro’nun uyarı notunu görmezden geldim’

Trump, ayrıca üst düzey ekonomi danışmanlarından Peter Navarro’nun ocak ayında, Kovid-19 salgını hakkındaki uyarı notunu görmezden geldiğini itiraf etti. ABD Başkanı, Navarro’nun notunda, Kovid-19’un ABD’ye yayılmasının felaketle sonuçlanacağının belirtildiği söyledi.

Trump, şu ifadeleri kullandı:

“Çin’e seyahatleri durdurduğum zamandı. Kimse bunun (pandemi) yaşanacağını söylememişti. İlginçtir ki DSÖ ((seyahatler) durdurmamızdan yana değildi.”

Navarro’ya hala güvenip güvenmediği sorulduğunda Trump, “Elbette. Peter akıllı, iyi bir adam” diye konuştu.

ABD Başkanı açıklamasında ayrıca “Demokrat bir temsilci, benim tavsiyemden sonra eşinden hidroksiklorin almasını istedi, 4 saat sonra uyandı ve daha iyi olduğunu söyledi. Bu kadın öleceğini düşünüyordu. Bu kadın bir demokrat bir olsa da, ki artık bana oy vereceğini düşünüyorum, tavsiyemi dinledi” dedi.