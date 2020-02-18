Trump: Erdoğan’la İdlib konusunu görüştüm, beraber çalışıyoruz

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye’nin kuzeybatısındaki İdlib’de yaşanan gelişmelere dair Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin yorumda bulundu.

Reuters haber ajansının aktardığına göre Trump, “Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İdlib’deki gelişmeler hakkında konuştuk, beraber çalışıyoruz. Ne yapabiliriz görelim” ifadelerini kullandı.

Trump, “Sert adamlarla daha iyi iş çıkarıyorum. Yüz binlerce insanın orada öldürülmesini istemiyor” diye konuştu.

Trump on call with Erdogan: “I seem to do better with tough people” — Zeke Miller (@ZekeJMiller) February 18, 2020

President Trump on talks with President Erdogan: – Erdogan a “tough” leader, have good ties with him

– Situation in Syria’s Idlib “very hard for people”

– US working with Turkey on Idlib “very closely” — TRT World Now (@TRTWorldNow) February 18, 2020

Dün Beyaz Saray, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump arasındaki telefon görüşmesiyle ilgili “Trump, Erdoğan’a Türkiye’nin insani bir felaketi önlemek için gösterdiği çabalardan ötürü teşekkür etti” açıklamasında bulunmuştu.