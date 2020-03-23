Trump “evde kal” kampanyasında geri adımı değerlendiriyor

Corona virüsü salgını ABD ekonomisini de sarsarken, yönetimden çelişkili adımlar geliyor.

ABD Merkez Bankası (Fed) sınırsız parasal genişleme yoluyla kredi musluklarını açık bırakmayı hedeflerken, ABD Başkanı Donald Trump’ın ekonomideki çöküşü azaltmak ve insanların bir bölümünün işlerine dönmesini sağlamak için “evde kal” tavsiyesini yumuşatmayı değerlendirdiği öğrenildi.

Bloomberg’ün konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre, Trump perşembe günü konuyu yönetimdeki isimlerle görüşmeye başladı.

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SAĞLIK YETKİLİLERİ AKSİNİ TAVSİYE EDİYOR

Ülkede corona virüsü vaka sayısının hızla artmasına ve sağlık yetkililerinin aksi yöndeki tavsiyelerine rağmen, Trump’ın işletmelerin kapalı kalmasının ekonomiye vereceği zarardan kaygı duyduğu ve bu yüzden evde kal tavsiyesini yumuşatmayı değerlendirdiği aktarıldı.

Dünyanın en büyük ekonomisinde test kiti sorunu yaşanması eleştirilere neden olurken, Trump ile birlikte ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin’in, sosyal mesafelenme kampanyasının ekonomik maliyetinden endişeli oldukları belirtildi.

Trump da dün Twitter hesabından “İlacın sorunun kendisinden daha kötü olmasına izin veremeyiz. 15 günün sonunda, hangi yöne gitmek istediğimiz konusunda bir karar vereceğiz” mesajını paylaştı.

16 Mart’ta Trump’ın da desteğiyle ABD’de resmi makamlardan ülke genelinde sosyal mesafelenme çağrısı yapılmıştı.

Bu sürenin biteceği 31 Mart sonrasına dair Trump yönetiminin, iş yerlerinin bir kısmının açılmasını sağlayacak bir plan üzerinde çalıştığı belirtiliyor.

ABD’de bulunan John Hopkins University’nin verilerine göre; Türkiye’deki corona virüsü (Covid-19) bağlantılı vaka ve ölüm sayısını anlık olarak görebilirsiniz. Canlı grafiğin sağ ve sol altındaki okları kullanarak dünya genelindeki veri ve istatistiklere ulaşabilirsiniz.