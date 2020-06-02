Trump: “Eyaletler Önlem Almazsa Orduyu Devre Sokacağım”

Pazar akşamı yer yer şiddet olaylarının yaşandığı protesto gösterilerinin ardından haftanın ilk günü barışçıl gösterilen yapıldığı Washington’da, Başkan Trump’ın açıklamaları öncesi polis harekete geçti.

Polis, Beyaz Saray’ın karşısında bulunan Lafayette Parkı’nı göz yaşartıcı gaz ve kalkanlarla boşaltmaya başladı. Trump, bu sırada Beyaz Saray’ın Gül Bahçesi’nde ülkedeki şiddet olaylarına ilişkin sert açıklamalarda bulundu. Trump, protestolara gerektiği takdirde askeri müdahalede bulunulması yönünde talimat vereceğini söyledi.

”Protestocuların polise saldırması iç terör eylemi”

Sokağa çıkma yasağına yarım saat kala gazetecilerin karşısına çıkan Trump, ”Washington’da isyan, yağma ve kontrolsuzca süren yakıp yıkmaya karşı binlerce askeri ve sivil polis görevlendiriyorum’’ dedi. Trump, diğer eyaletlerin ve şehirlerin sokakları denetim altına alamaması durumunda, orduyu göndereceğini açıkladı.

Trump, ”Eyalet valilerine sokakları kontrol altına almak için güvenlik güçlerinin varlığını ciddi derecede arttırmanın vaktinin geldiğini söyledim. Eğer şehirler buna uymazsa ABD ordusunu göndererek onlar için sorunu hızla çözeceğim” dedi.

”George Floyd’un ölümü boşuna değildi ama öfkeli kalabalığın barışçıl protestoları bastırmasına izin veremeyiz” diyen protestocuların polise saldırmasının iç terör eylemi olduğunu savundu. Trump, isyan ve yağmayı durdurmak için sivil ve askeri tüm federal kaynakları seferber ettiğini de bildirdi.

Bu açıklamanın ardından ABD Başkanı, polisin boşalttığı Lafayette Parkı’nı yürüyerek geçti ve bölgeye Pazar gecesi protesto olayları sırasında bodrum katında yangın çıkan tarihi Saint John Kilisesi önünde elinde İncil’i tutarak fotoğraf çektirdi.