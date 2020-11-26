Trump FBI’a yalan söyleyen eski danışmanını affetti

Şükran Günü öncesinde aldığı af kararını Twitter’dan paylaşan Trump, “General Michael Flynn’e tam af verildiğini açıklamak benim için büyük bir onur. Flynn ve harika ailesini tebrik ediyorum. İşte şimdi harika bir Şükran Günü geçireceğini biliyorum” diye yazdı.

Başkan Trump’ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn, 2016 seçimlerinin ardından görevde kısa süre kaldıktan sonra geçiş sürecinde Ruslarla temasları konusunda Federal Soruşturma Bürosu’na yalan söylediğinin ortaya çıkmasının ardından istifa etmek zorunda kalmıştı.

Kısa süre önce ABD basınında Trump’ın danışmanlarına Flynn’i affetmeyi düşündüğünü söylediği haberleri yer almıştı. Trump’ın Flynn’e af vermesi, başkanlığı boyunca aldığı en üst düzey af kararı olarak kayıtlara geçti.

FBI’A YALAN SÖYLEDİĞİNİ İTİRAF ETMİŞTİ

Emekli general Michael Flynn, 2017 yılında Trump’ın görevi devralmasından haftalar önce Rusya’nın ABD Büyükelçisi Sergey Kislyak ile görüşmesine ilişkin FBI’a yalan söylediğini itiraf etmiş ve savcılıkla işbirliğine gitmişti.

Flynn, 2016 seçimlerine Moskova’nın müdahale ettiği iddialarına ilişkin özel yetkili savcı Robert Mueller tarafından başlatılan soruşturmada suçunu itiraf eden ya da suçlanan isimlerden biriydi.

Michael Flynn’in savcılıkla yaptığı anlaşma kapsamında soruşturmada hükümetle işbirliğine gitmesi gerekiyordu. Ancak daha sonra avukat ekibini değiştiren Flynn taktik değişikliğine giderek davada savcıların kendisini Kislyak ile görüşmesine ilişkin yalan söylemeye ittiğini iddia etmişti.

Adalet Bakanlığı ise savcılığın hatalı davrandığına ilişkin iddiaları pek çok kez yalanlamış, ABD Bölge Mahkemesi Yargıcı Emmet Sullivan, Flynn’in iddialarını 2019 yılı Aralık ayında reddetmişti.

Federal savcılar Ocak ayında Flynn için altı aya kadar hapis cezası talep etmiş; fezlekede “Sanık dersini almamıştır. Kendisi yasalara tabi değilmiş gibi davranmıştır” ifadeleri yer almıştı.