Trump Flynn İçin ‘Af’ Düşünüyor

Amerika Başkanı Donald Trump, eski ulusal güvenlik danışmanı Michael Flynn için ‘af’ çıkarmayı değerlendirdiğini belirtti.

Flynn Federal Soruşturma Bürosu FBI’a Trump Beyaz Saray’da göreve başlamadan önce Rusya’nın Washington büyükelçisiyle görüşmesiyle ilgili yalan ifade verdiğini kabul etmişti.

Flynn Ocak ayında suçlu anlaşmasından savcıların hakkını ihlal ettiği gerekçesiyle geri çekilmek istemişti. Trump, Federal Soruşturma Bürosu FBI ve Adalet Bakanlığı’nın Flynn’in ve ailesinin hayatını yok ettiğini söyledi.

Trump twitter mesajında Flynn için tam bir af düşündüğünü vurguladı.

Flynn devletle anlaşması gereği Rusya’nın 2016 seçiminde Trump’ın seçim ekibiyle işbirliği yaptığı iddialarının soruşturulmasında işbirliği yapması gerekiyordu.

Ancak Flynn daha sonra avukatlarını ve taktiklerini değiştirdi, savcıların davada haklarını ihlal ettiğini kaydetti.

Flynn ayrıca savcıların Rusya büyükelçisiyle ilgili görüşmelerini sorgularken kendisine ‘oyun’ oynadıklarını da iddia etti.

Adalet Bakanlığı savcıların yanlış yaptıklarına dair iddiaları reddediyor.

Hakim Emmet Sullivan Aralık ayında Flynn’in iddialarını reddetmiş ve davada karar tarihini belirlemişti.

Flynn Ocak 2017’de görevinden alınmadan önce yönetimde sadece 24 gün çalışmıştı.