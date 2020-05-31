Trump G-7 Zirvesini Erteledi

Başkan Donald Trump, Haziran sonunda ev sahipliği yapmayı planladığı G-7 zirvesini erteleyeceğini açıkladı.

Florida’dan dönüşünde Başkanlık uçağı Air Force One’da gazetecilere açıklama yapan Trump, zirveyi Eylül ya da daha geç bir tarihte düzenlemek ve katılımcı listesine Avustralya, Rusya, Güney Kore ve Hindistan’ı da eklemek istediğini belirtti.

Trump, G-7’nin bu haliyle ‘’modası geçmiş’’ bir yapıda olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Başkan Trump, ‘’Erteliyorum çünkü G-7’nin dünyada olup bitenleri düzgün biçimde temsil ettiğini hissetmiyorum’’ ifadesini kullandı.

Trump’ın ilave ülkelerin zirveye davet edilmesiyle G-7’yi kalıcı olarak genişletmeyi mi düşünüp düşünmediği net değil.

Rusya 2014 yılında Kırım’ı ilhakının ardından G-8’den ihraç edilmişti.