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Trump, G7 Liderler Zirvesi’ni erteledi: Dünyada olanları düzgün bir şekilde temsil etmiyor, miadını doldurdu

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Alaturka Online
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Trump, Florida’dan dönüşte uçaktaki gazetecilere, gelecek ay yapılması planlanan G7 Liderler Zirvesi hakkında açıklamalarda bulundu. 

Zirvenin Washington DC’de yüz yüze yapılmasını istediğini vurgulayan Trump, “Zirveyi, eylüle kadar erteliyorum. Gruba, Rusya, Hindistan, Güney Kore ve Avustralya’nın da eklenmesini istiyoruz.” değerlendirmesinde bulundu. 

Trump, “G7’nin, dünyada olanları düzgün bir şekilde temsil ettiğini hissetmiyorum. Bu ülkeler grubu, miadını doldurdu.” görüşünü paylaştı. 

G-7, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, İngiltere ve ABD’den oluşuyor. 

Trump, G7’nin Beyaz Saray’da olmasını istiyordu  

G-7 Liderler Zirvesi’nin, 10-12 Haziran’da başkent Washington DC yakınlarındaki “Camp David” yerleşkesinde düzenlenmesi planlanmış ancak Kovid-19 salgını nedeniyle zirve online ortama taşınmıştı.

Trump ise 20 Mayıs’ta Twitter’dan yaptığı açıklamada, birçok ülkenin normalleşme sürecine girdiğine işaret ederek zirveyi yüz yüze yapmayı düşündüğünü belirtmişti.

Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany de Trump’ın zirvenin Beyaz Saray’da yapılmasından yana olduğunu kaydetmiş ancak zirve için net tarih vermemişti.

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