Trump giderken ‘kırmızı halılı’ veda töreni istedi

ABD, 6 Ocak’taki Kongre baskını gölgesinde başkanlık devir teslimine üst düzey güvenlik önlemleri ile hazırlanırken, Demokrat Joe Biden’ın yemin töreni gününde ABD Başkanı Donald Trump’ın askeri üste ‘kırmızı halılı’ veda planı tepki çekti. Trump yönetimi, başkanlık uçağının bulunduğu Maryland eyaletindeki Andrews Üssü’nde düzenlenecek etkinlik için çok sayıda kişiye davetiye gönderdi.

Pentagon’dan vize yok

Hürriyet’ten Razi Canikligil’in haberine göre, ‘Kırmızı halı’ etkinliği için Trump’ın destekçilerinden ve yönetiminde görev alan isimlerden oluşan bir davetli grubu belirlendi. Trump ayrıca tören için uçakların da uçacağı görkemli bir askeri geçit töreni istedi. Ancak Amerikan Defense One sitesine göre ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Trump’ın bu planına yeşil ışık yakmadı. İki üst düzey Pentagon yetkilisi, Trump için geleneksel askeri veda töreni planı olmadığını belirtti. Oysa eski Başkan Ronald Reagan’dan bu yana ABD başkanları için sembolik de olsa bir askeri veda töreni yapılmıştı. Aralarında beş Demokrat Partili Temsilciler Meclisi üyesinin de olduğu bir grup, geçen cumartesi günü gönderdikleri mektupta, Savunma Bakanlığı’nı ‘görevden ayrılan başkan için güvenliği aksatıcı bir veda törenine’ kaynak aktarmamaya çağırdı.

Gün doğarken etkinlik

Trump’ın veda etkinliği, Biden’ın töreninden 4 saat kadar önce yerel saatle sabah 08.00 sıralarında başlayacak. Davetiye gönderilen kişiler, beraberlerinde 5’er kişi getirebilecek. Katılımcılardan silah, cephane, patlayıcı, lazer işaretleyici ve oyuncak silah getirilmemesi isteniyor. Trump daha sonra 1600 kilometre uzaklıktaki Florida eyaletindeki bulunan Mar-a Lago isimli malikânesine geçecek. ABD’nin 45’inci Başkanı Donald Trump, rakibinin yemin törenine katılmayan tarihteki dördüncü başkan olacak.

12 muhafız görevden alındı

Yoğun güvenlik önlemleri kapsamında, Kongre binası çevresindeki 2.5 metrelik bariyerlere ilaveten dikenli teller de ‘Kırmızı Bölge’ olarak adlandırılan yemin töreni sahasına yerleştirildi. Öte yandan ABD Ulusal Muhafızlar Komutanı Orgeneral Daniel Hakonson, törende görevli 25 bin Ulusal Muhafız’dan 12’sinin aşırı sağcı gruplarla ilişkili olduğunun tespit edildiği için törendeki görevlerinden alındığını açıkladı. Hakonson, 2 askerin sosyal medya paylaşımlarından diğerlerinin ise Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından tespit edildiğini aktardı.

Yıldızlara da küstü

Biden’ın töreni salgın nedeniyle kısıtlamaların gölgesinde yapılacak. Ancak törende Jennifer Lopez, Lady Gaga gibi ünlüler performanslarıyla yer alacak. Akşam saatlerindeki konseri Tom Hanks sunacak. Justin Timberlake, Jon Bon Jovi, Demi Lovato gibi isimler de şovda yer alacak. Dört yıl önce kendi yemin törenine yıldız isimleri katmakta zorlanan Trump’ın bu durumdan da rahatsız olduğu iddia edildi.

Milisler de sokaklarda

Washington’da yemin töreninin olaysız geçmesi için son yıllarda görülmemiş bir şekilde tedbir alınırken Trump yanlısı milisler de ülkenin çeşitli eyaletlerinde silahlarıyla boy gösteriyor. Kasım ayında Joe Biden’ın seçilmesinin ardından bu grupların gösterilerde daha fazla yer almaya başladığı aktarılıyor. Federal Soruşturma Bürosu tören günü için 50 eyalette alarm vermişti.