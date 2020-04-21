Trump Göçmen Vizelerini Askıya Alan Kararı Çarşamba İmzalayacak 

ABD Başkanı Donald Trump, Pazartesi gece saatlerinde Twitter’dan paylaştığı mesajda göçmen vizelerini askıya almak üzere bir kararname imzalayacağını açıklamış ancak Trump yönetimi yetkilileri kararname metnine henüz son şeklinin verilmediğini ifade etmişti. Kararnamenin içeriğiyle ilgili bazı ayrıntılar ABD basınına yansıyan bilgilerle, bazı ayrıntılarsa Başkan Trump’ın Salı günü Beyaz Saray’da düzenlediği basın toplantısıyla netleşti.

ABD Başkanı Donald Trump, göçmen vizelerinin askıya alınmasını öngören kararnameyi Çarşamba günü imzalayacağını açıkladı.

Başkan Trump’ın açıklamasına göre, kararname “Yeşil Kart” olarak bilinen ABD’de daimi oturma ve çalışma izni veren vizeleri kapsıyor. Kararname kapsamında, 2 ay boyunca bu kategoride yeni vize verilmeyecek. Başkan Trump, kararnamenin süresinin gerekirse uzatılabileceğini söyledi.

Sağlık çalışanları yeni kararnameden muaf

Trump yönetiminden üst düzey yetkililerin verdiği bilgiye göre de, sağlık çalışanları gibi “zaruri çalışanlar” kategorisinde olanlar yeni kararname kapsamında değil. Yani bu kişiler ve onların birinci dereceden yakınları Yeşil Kart alabilecek.

Kararname, ABD’de geçici olarak çalışma imkanı veren vize türlerini ise kapsamayacak. Gıda tedariğinde çalışan kişiler ve tarım işçileri de kararnameden etkilenmeyecek.

Başkan Trump, “Virüs salgını yüzünden işten çıkarılan Amerikalılar’ın yerini yurtdışından getirilen yeni göçmen iş gücünün alması yanlış ve adaletsiz olur. Önceliğimiz Amerikalı işçi olmalı” dedi.

H-1B vize türü için ayrı bir düzenleme gündemde

ABD’de özellikle teknoloji alanında çalışmak üzere H-1B vizesi almak isteyenlere ilişkinse ayrı bir kararname çıkarılması gündemde. Bu kapsamda, teknoloji sektöründe H-1B vizeliler, ABD vatandaşı olan çalışanların yerinden edilmediğini gösteren bir belge sunmak durumunda kalabilir. Bu yönde bir düzenlemenin ne zaman yapılacağı ise henüz net değil.

Trump başkanlığın ilk döneminde de, ABD’de Vatandaşlık ve Göç Hizmetleri Dairesi’nin bağlı bulunduğu İç Güvenlik Bakanlığı’na, özellikle teknoloji şirketlerinin yurtdışından eleman getirmek için kullandığı H-1B vize kurallarını sıkılaştırması talimatını vermişti.

Reuters haber ajansına konuşan bir yetkili, ABD Corona salgınıyla mücadele kapsamında alınan önlemleri aşamalı olarak gevşeterek ekonomik faaliyete geçtikçe, ülkeye göçmen akınının artmasının beklendiğini ve Trump yönetiminin de işverenlerin düşük ücretlerle göçmenleri işe almak yerine işlerini bu süreçte kaybedenleri işe almasını sağlamak istediğini söyledi.

2020 seçim kampanyasında göçmen politikası öne çıkıyor

ABD Dışişleri Bakanlığı, 1 Ekim 2018’de başlayan 2019 mali yılında 462 bin göçmen vizesi verdi. ABD’de daimi oturma ve çalışma izni veren göçmen vizesi Yeşil Kart’a sahip olanlar beş yıl sonra ABD vatandaşlığı için başvurabiliyor.

ABD’de göçmenler sağlık çalışanlarının yüzde 17’sini, hemşire ve asistan gibi doğrudan sağlık hizmeti veren çalışanların yüzde 24’ünü, doktor ve cerrah gibi yüksek nitelikli çalışanların da yüzde 28’ini oluşturuyor.

Donald Trump 2016 yılındaki başkanlık seçimlerine Meksika sınırına duvar inşa etme vaadiyle girmiş, göçmen politikasına ilişkin verdiği mesajlar seçmen tabanını güçlendirmişti. Trump’ın 2020 seçim kampanyası ekibinin Kasım ayında yapılması planlanan başkanlık seçimleri sürecinde de göçmen politikalarını öne çıkarması bekleniyor.

Ancak Reuters/Ipsos anketi, Cumhuriyetçiler arasında göçmen meselesini ABD’nin karşı karşıya olduğu en ciddi sorun olarak görenlerin oranının son aylarda düştüğünü gösteriyor. 15-21 Nisan arasında yapılan ankete katılan Cumhuriyetçilere göre ekonomi daha ön planda.