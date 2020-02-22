Trump Hindistan Ziyaretinden Umutlu

Pazar günü Hindistan’a gidecek olan Başkan Donald Trump, 36 saatlik ziyaretten büyük bir ticaret anlaşmasıyla dönmeyi beklemediğini söyledi

Başkan Trump, Salı günü gazetecilere yaptığı açıklamada “Büyük anlaşmayı sonraya saklıyorum. Seçimden önce olacak mı bilmiyorum ama Hindistan’la büyük bir anlaşma yapacağız” dedi.

Konuya yakın kaynaklara göre, Hindistan’la ticari anlaşma konusunda üzerinde uzlaşma sağlanan noktalar olsa da aralarında tıbbi cihazların da bulunduğu bazı alanlarda anlaşmazlıklar söz konusu.

‘’Ticaret anlaşmaları için acele yok’’

Heritage Vakfı Güney Asya Araştırmaları Bölümü’nde Uzman Jeff Smith, “Tarafların anlaşmaya odaklanmaması benim açımdan sürpriz oldu” dedi.

Emekli üst düzey Hintli Diplomat T.P. Sreenivasan Amerika’nın Sesi’ne yaptığı değerlendirmede “Ticaret anlaşmasını sonuçlandırmak için çok büyük bir acele yok” dedi.

Güney Asya’ya ilk ziyaretini yapacak olan Trump’ın Washington’la Yeni Delhi arasında Çin’in askeri varlığının büyümesi endişesine karşı artan işbirliği çerçevesinde milyarlarca dolarlık helikopter ve savunma sistemleri satışını açıklaması bekleniyor.

Trump, Perşembe günü yaptığı seçim kampanyası konuşmasında, Hindistan Başbakanı Narendra Modi’nin kendisini Gucarat kentinde 10 milyon kişiyle karşılayacağını söylediğini anlattı. Gucarat aynı zamanda Hindistan Başbakanı’nın doğum yeri.

Sreenivasan, “Bu pek kolay değil hatta 1 milyon kişi bile zor” dedi. Ancak Sreenivasan Hintliler arasında sayıların pek önemi olmadığını, Trump milyonlarca kişi geldi bile dese bunu sorun etmeyeceklerini söyledi.

Yoksul mahallelerde Trump temizliği

Yerel medyaya konuşan Hint yetkililer “Hoşgeldin Trump” etkinliğinin bir parçasının düzenleneceği dünyanın en büyük kriket stadyumunda 100-150 bin civarında bir kalabalık beklendiğini, buna ek olarak 12 bin polis memuru görevlendirildiğini açıkladı.

Trump’ın, Ahmedabad kentine yapacağı ziyaret öncesinde bir grup işçi, şehrin yoksul mahallelerinin görünmesini önlemek amacıyla yolun bir bölümünde 400 metre uzunluğunda bir duvar inşasına başladı. Ayrıca çevre düzenlemesi kapsamında 150 bin çiçek ekildiği bildiriliyor.

Hindistan Dışişleri Bakanı Harsh Vardhan Shringla, Yeni Delhi’de gazetecilere yaptığı açıklamada karşılama töreninin, 2019 yılında Amerika’da yaşayan Hintliler’in Houston’da Hindistan Başbakanı için yaptıkları karşılamaya benzer olacağını söyledi. Törene Başkan Trump da katılmıştı.

Hudson Enstitüsü Hindistan ve Güney Asya’nın Geleceği Girişimi Direktörü Aparna Pande, “Bu ziyaret öncelikli olarak gösteriş, şov ve sembolizm açısından yapılıyor. İki ulusalcı liderin kendi halklarına ve dünyaya güvenilir ortak ve müttefikler olduklarını göstermeleri açısından önemli” dedi.

Trump çifti Tac Mahal’e gidecek maymunlar uzaklaştırılacak

Shringla, Ahmedabad kentindeki stadyum etkinliğinden sonra başkent Yeni Delhi’ye gitmeden önce Başkan Trump ve eşi Melania Trump’ın Hindistan’ın ünlü Tac Mahal anıt mezarını ziyaret edeceklerini söyledi.

Hint medyası ziyaret sırasında 17’inci yüzyılda inşa edilmiş olan yapının tamamen kapatılacağını ve bölgedeki maymunların da uzaklaştırılacağını yazıyor.

India Today gazetesine konuşan arkeolog Vasant Kumar Swankar, Orman Müdürlüğü’nden Donald Trump’ın ziyareti sırasında maymunların Tac Mahal’den uzak tutulmasının istendiğini söyledi.

Başkentteki ikili görüşmelerde genel olarak güncel konular ele alınacak.

Vize uygulamaları gündeme gelecek

Hint yetkililerin Trump’ın göçmenlik karşıtı sert uygulamalarını gündeme getirebileceği belirtiliyor.

Pande Amerika’nın Sesi’ne yaptığı değerlendirmede “İster öğrenci vizeleri, ister üstün yetenekli kişilerin H-1B çalışma vizesi olsun Hintliler göçmenlik konusunun son dört yılda gitgide kötüleştiğini düşünüyor” dedi.

Trump’ın Keşmir konusunu görüşüp görüşmeyeceği belli değil. Modi’nin Keşmir’in özel statüsünü sona erdirmesinden 6 aydan sonra yerel siyasetçiler halen tutuklu ve internet hizmetleri konusunda bölgede kısıtlamalar söz konusu.

Hindistan’ın eski Birleşmiş Milletler Temsilcisi Büyükelçi Sreenivasan, “Trump özellikle Keşmir gibi konulardan bahsederken çok düşünceli değil. Bu konu her an bir şekilde ortaya çıkabilir” dedi.

Keşmir tedirginlik yaratıyor

Pakistan Başbakanı İmran Khan, iki nükleer güç arasında tartışma konusu olan Keşmir sorunuyla ilgili olarak Trump’tan yardım istemişti. Trump da daha önce bu konuda istekli olduğunu söylemişti. Ancak Hindistan Başbakanı Modi bu konuya üçüncü ülkelerin müdahalesine kesinlikle karşı çıkıyor.

Hint yetkililer Trump’ın ziyareti sırasında Keşmir konusunda yorum yapma olasılığından tedirgin.

Hudson Enstitüsü’nden Pande, “Trump, ben en büyük anlaşma sağlayıcıyım Keşmir sorununu çözebilirim diyebilir ama umarım demez” diyor.

Amerikan Kongresi’nin bazı üyeleri, Modi’nin Hindistan’ın komşusu üç ülkeden Müslüman olmayan göçmenlere vatandaşlık vermesi konusundaki kaygılarını da dile getiriyor.

Uzmanlar Trump’ın bu konuyu Hindistan’dayken kameralar önünde gündeme getirmeyeceğini tahmin ediyor.

Heritage Vakfı Güney Asya Araştırmaları Bölümü uzmanı Jeff Smith, “Hindistan’ın içişlerine karışma, zorlama ya da cezalandırma bugüne dek etkili olmamıştır” yorumunda bulunuyor.

Son üç Amerika Başkanı da Hindistan’ı ziyaret etmişti. Trump da bu geleneği bozmuyor ve Hindistan’ın komşuları ve rakipleri yerine Washington’la Yeni Delhi arasındaki bağı devam ettirmeye kararlı görünüyor.

İsviçre’deki Dünya Ekonomik Forumu’nda yaptıkları son görüşmenin ardından Pakistan Başbakanı İmran Khan, Trump’ın Pakistan’ı da en kısa zamanda ziyaret etme sözü verdiğini söyledi.

Stratejik ve Uluslararası Araştırmalar Merkezi Amerika-Hindistan Araştırmaları uzmanı Richard Russow, “Pakistan’a benzer bir ziyaret yapılmaz, ya da kaygıları giderecek bir anlaşma sağlanmazsa Pakistan bu ziyareti hafife alacaktır” diyor.