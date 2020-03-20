Trump: ‘İlacı Denemekle Ne Kaybederiz?’

ABD Başkanı Donald Trump’ın Corona salgınıyla ilgili düzenlediği basın toplantısına başka hastalıklarda kullanılan ancak Corona virüsüne karşı etkili olduğu tam olarak kanıtlanmamış bir ilaca ilişkin açıklaması damga vurdu. Trump “Denemekle ne kaybederiz?” dedi.Trump kendisine “Fazla iyimser mi konuşuyorsunuz?” diyen gazeteciye de sert çıktı.

Beyaz Saray’daki basın toplantısında gazeteciler ABD Ulusal Sağlık Enstitüsü’nün Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Merkezi Başkanı Anthony Fauci,Tony Fauci’ye “Hidroksiklorokin” adlı ilacın Corona virüsünü engelleme konusunda etkili olup olmadığı sorusu yöneltildi.

Fauci, söz konusu ilacın Corona virüsüne karşı etkili olduğunun henüz kanıtlanmadığını belirtti. Ancak Başkan Trump kürsüye yeniden gelerek ilaca bir şans verilmesi gerektiğini düşündüğünü söyledi, “Benim içimde iyi bir his var. Bu sadece bir his. Denemekten zarar gelmez, ne kaybederiz?” ifadelerini kullandı.

Uzun süredir sıtma, romatizma ve lupus rahatsızlıklarının tedavisinde kullanılan ilacın Corona virüsüne karşı sınırlı bir etkisinin olduğu kaydediliyor. İlacın Corona virüsüne karşı ne kadar etkili olduğuna ilişkin resmi bir klinik deney mevcut değil. Başkan Trump ise milyonlarca doz bu ilaçtan sipariş verdiklerini söyledi. İlacı üreten firma Bayer geçtiğimiz günlerde Amerikan hükümetine 3 milyon tablet ilacı bağışlayacağını açıklamıştı.

1984 yılından bu yana Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Merkezi’nin başında bulunan Fauci, ilacın Corona virüsünün tedavisinde kullanılmasının zararlı bir yan etkisinin olma ihtimalinin bulunmadığını söyledi ancak yine de ilacın güvenli ve etkili olup olmadığının bilimsel olarak kanıtlanması gerektiğinin de altını çizdi. Doktor Fauci, “Ben etkili olabileceğini söylüyorum. Ancak tıp görevlileri bu ilacın gerçekten etkili ve güvenli olduğunu gösterecek verilerin toplanmasına odaklanmalı” ifadelerini kullandı.

Başkan Trump dün de Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi FDA’e başka hastalıklar için kullanılmış olan ve Corona virüsüne karşı da sınırlı etkisi olduğu belirtilen ilaçların onay sürecinin hızlandırılmasını istemişti. FDA Komiseri Stephen Hahn ise protokolleri izlediklerini vurgulamıştı.

Trump gazeteciye sert çıktı: “Berbat bir muhabirsin”

Beyaz Saray’daki basın toplantısında Trump’a bir gazeteci ilaç konusunda Amerikalılar’a fazla iyimser mesaj verip vermediğini, korku yaşayan Amerikalılar’a ne mesaj vermek istediğini sordu.

Başkan Trump gazeteciye sert çıkarak, “Berbat bir muhabir olduğunu söylüyorum. Yalan yanlış haber yapanlar bu dönemde Amerikalılar olarak birlik içinde olmamızı zorlaştırıyor” şeklinde konuştu.