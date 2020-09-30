Trump ile Biden’ın ilk canlı yayın tartışması bugün

ABD’de 3 Kasım’da düzenlenecek 59. başkanlık seçimleri yaklaşırken gözler, Başkan Donald Trump ve Demokrat aday Joe Biden arasında bu akşam gerçekleştirilen ilk canlı yayın tartışmasına çevrildi.

Ohio eyaletine bağlı Cleveland’de gerçekleştirilen ve 29 Eylül akşamı yerel saat ile 21.00’de başlayan tartışmada, her konuya 15 dakika ayrılıyor ve canlı yayın süresi reklamsız 90 dakika olarak belirlendi.

Trump ve Biden, daha sonra 15 Ekim’de Florida’nın Miami kentinde ve 22 Ekim’de Tennessee’nin Nashville kentinde canlı yayında karşı karşıya gelecek.

İki partinin başkan yardımcısı adayları Cumhuriyetçi Mike Pence ve Demokrat Kamala Harris ise 7 Ekim’de Utah’da canlı yayın tartışması yapacak.

Gelişmelerden öne çıkanlar şöyle:

Protestocular, canlı yayın tartışmasının yapılacağı Cleveland’de toplanmaya başlarken polis güçleri de güvenlik önlemi almaya başladı.

Trump ile Biden, Cleveland’e ulaştı.

Ayrıntılar geliyor…