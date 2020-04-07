Trump: ‘’İngiltere Başbakanı İçin Yardım Teklifinde Bulunduk’’

Başkan Donald Trump, geçen günlerde Corona virüsü teşhisi konulan İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın yoğun bakıma alındığı haberini duyduğunda çok üzüldüğünü, Amerikalılar’ın Başbakan Johnson’ın iyileşmesi için dua ettiğini söyledi.

Beyaz Saray’da Corona virüsü görev gücü ekibiyle birlikte düzenlediği basın toplantısında Trump, ‘’Çok iyi bir dostum, ülkemizin bir dostu Başbakan Boris Johnson’a en iyi dileklerimi gönderiyorum. Yoğun bakıma alındığını öğrenmekten büyük üzüntü duyduk. Amerikalılar hep birlikte Başbakan Johnson’ın iyileşmesi için dua ediyor. O gerçekten çok iyi bir dost, çok özel biri, güçlü, kararlı, hiç pes etmeyen bir yapıya sahip,’’ dedi.

Pazartesi günü ecza ve biyoteknoloji şirketlerinin yöneticileriyle toplantı yapan Trump, şirketlerin ikisinden İngiliz hükümetiyle temasa geçmelerini ve yardım önermelerini istediğini belirtti. Başkan Trump, bu şirketler için, ‘’Gerçekten ileri düzeyde tedaviler geliştirdiler ve Londra’ya vardılar bile. Londra ofisleri gerekli her türlü kaynağa sahip ve bir yardımımız olabilir mi bakacağız. Boris’in tüm doktorlarıyla iletişim kurduk ve neler olacağını göreceğiz. Ama yardım için hemen harekete geçmeye hazırlar, çok deneyimliler,’’ diye konuştu

Trump, ‘’Yoğun bakıma alındığınız zaman, özellikle bu hastalıkta durum çok çok ciddi bir hal alıyor,’’ ifadesini kullandı.

‘’Bundan sonra düzenli test olacağız’’

Başkan Trump, kendisi ve Başkan Yardımcısı Mike Pence’in de bundan sonraki süreçte düzenli olarak Corona virüsü testinden geçirileceklerini belirtti. Trump, ‘’Testler artık hızlı sonuç veriyor ve çok kolay. Muhtemelen birkaç test daha oluruz, bu kötü bir fikir değil,’’ ifadesini kullandı. Başkan Yardımcısı Pence de Pazartesi günü test olduğunu ve negatif çıktığını açıkladı. Trump da daha önceki iki testten negatif çıkmıştı.

‘’Tedavi geliştirme çalışmalarında muazzam ilerleme sağladık’’

Trump, bugün ilaç şirketlerininin yöneticileriyle görüştüğünü, aşı ve tedavi geliştirme üzerinde çalışmaların hızla devam ettiğini, çok sayıda klinik deneyin yapıldığını, bu alanda ‘’muazzam’’ ilerleme sağladıklarını da kaydetti.

Gelecek bir ya da bir buçuk haftanın ‘’çok zor’’ geçeceği mesajını yineleyen Trump, ‘’Ama tünelin ucunda kocaman bir ışık var,’’ diyerek, ülke genelinde alınan tedbirlerin ve sosyal mesafe uygulamasının sonuçlarının görüldüğünü söyledi.

Trump, 30 Nisan’a kadar uzatılan sosyal mesafe tedbirlerini o tarihte kaldırabilmeyi denemek istediklerini de belirtti.

Şimdiye kadar 2 milyona yakın kişiye test yaptıklarını grafik üzerinde gösteren Trump, Sağlık Bakanlığı Genel Denetim Dairesi’nin hastanelerin yeterli ekipmana sahip olmadığı şeklindeki raporuna ilişkin sorulara ise sinirlendi, soruyu soran muhabirlere ‘’Bu denetçinin ismi nedir? Ne zaman atanmıştı?’’ gibi karşı sorular yöneltti.

Trump, California eyaletinin Demokrat valisi Gavin Newsom’a diğer eyaletlerde kullanılması için ihtiyaç fazlası 500 solunum cihazı gönderme kararından dolayı teşekkür etti.

İkinci tur ödeme mümkün

Bakanı Donald Trump ayrıca, teşvik paketi kapsamında Amerikalılar’a ikinci tur ödemelerin de yapılabileceğini ifade etti.​

Trump, hastanelere bu hafta içerisinde milyarlarca dolarlık yardımın gönderileceğini kaydetti.

Başkan Trump, 3M şirketiyle gelecek aylarda 165 milyon civarında maskenin üretimi ve dağıtımı konusunda dostane bir anlaşmaya vardıklarını da duyurdu.

Başkan Trump, New York’a gönderilen yüzer hastanenin Corona virüsü hastaları için kullanılmasına izin vereceğini de söyledi. New York Valisi Andrew Cuomo da Twitter mesajında, ‘’Başkan’la konuştum ve USNS Comfort’ın Corona hastalarının tedavisinde kullanılması talebimizi kabul etti. Bu, federal personelce 1000 ilave yatak sağlanması anlamına geliyor. Aşırı yük altındaki hastanelerimize çok ihtiyaç duydukları bir rahatlama getirecek’’ diye yazdı.

‘’Modi’nın kararından hoşlanmadım, karşılık verebiliriz’’

Hindistan Başbakanı Morendra Nodi’nin Corona virüsüne karşı etkili olabileceği söylenen sıtma ilacı hidroksiklorokine ihracat yasağı getirme kararının sorulması üzerine Trump, bu karardan ‘’hoşlanmadığını’’ söyledi ve bu adımın bir ‘’karşılığının’’ olabileceği uyarısında bulundu.

Trump bir başka soru üzerine, ‘’evde kalın’’ talimatlarını yayınlayıp yayınlamama kararını eyaletlere bıraktığını, eyalet valilerine bu konuda müdahale etmek istemediğini söyledi.

Trump, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyelerinin, kendisinden, ABD’li petrol şirketlerinden üretimlerini kesmelerini istemesi için baskı yapmadığını kaydetti. Amerikan petrol üretiminin zaten kendiliğinden düştüğüne işaret eden Trump, ‘’Bence bu otomatik olarak oluyor zaten ama kimse bana böyle bir soru sormadı, dolayısıyla neler olacak göreceğiz’’ dedi.

‘’Donanma içindeki tartışmaya müdahil olabilirim’’

Basın toplantısında Trump’a, ABD Donanma Sekreter Vekili Thomas Modly’nin, görevden aldığı, en az 173 denizcisinin Corona testi pozitif çıkan Theodore Roosvelt uçak gemisi komutanı Brett Cozier için ‘’saf ya da aptal’’ ifadesini kullanmasına ilişkin düşüncesi de soruldu. Crozier görevden alınmadan kısa süre önce donanmaya mektup yazarak nükleer uçak gemisinde Corona virüsü salgınının daha fazla yayılmasının önüne geçmek için daha fazlasının yapılması gerektiğini yazmış ve bu mektup basına sızmıştı. Trump, bu tür mektupların basına sızmaması gerektiğini, iki komutan için de olumlu şeyler duyduğunu belirterek, ‘’Duruma müdahil olabilirim. Münakaşalara çözüm bulmada iyiyimdir. Dünyanın en güçlü ordusuna sahibiz, zayıf görünmemeliyiz’’ dedi.

Trump, Corona virüsü salgınından en kötü etkilenen bölgelere yönelik uçuşları acil durumlar için kullanmalarının gerekebileceğini söyledi.

‘’Biden’la çok iyi bir görüşme yaptık’’

Donald Trump, eski Başkan Barack Obama yönetiminde Başkan Yardımcısı olarak görev yapan ve şimdi de Demokrat Parti’den başkan adaylığı yarışında favori isim olan Joe Biden’la Corona virüsü salgını konusunda telefon görüşmesi yaptığını ve görüşmenin ‘’çok iyi’’ geçtiğini de kaydetti.

Trump, ‘’Harika, sıcak, çok güzel bir görüşme oldu. Kendi görüşlerini bana aktardı ve her birine katılmasam da çok iyi anladım. Çok dostça bir görüşme yaptık. 15 dakika kadar sürdü. Gerçekten iyiydi, aramasını takdir ettim,’’ diye konuştu.