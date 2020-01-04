Trump: İran saldırırsa 52 rehineyi temsilen 52 hedefi vururuz

Yazan:
Alaturka Online
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İran Devrim Muhafızlarına bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin ABD tarafından öldürülmesinin ardından ABD ile İran arasında yaşanan gerginlikte ABD Başkanı Donald Trump’tan bir açıklama geldi.  Donald Trump İran’ın ABD hedeflerine saldırıması halinde hızlı ve net karşılık vereceklerini söyledi

Trump, Twitter’dan yaptığı açıklamada “Eğer İran saldırırsa İran ve İran kültürü için 52 hedef belirledik. 52 rehineyi temsilen 52 hedefi vururuz” dedi.

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