“Trump İran stratejisini neye göre belirliyor?” – 18 Dakika (10 Ocak 2020)





PROF. DR. EMRE KONGAR VE TELE1 GENEL YAYIN YÖNETMENİ MERDAN YANARDAĞ, 18 DAKİKA’DA, GÜNDEMDEKİ İRAN-ABD GERGİNLİĞİNİ MERCEK ALTINA ALDI. 18 DAKİKA’DA, ABD İran’da neyi amaçlıyor? ABD-İRAN gerginliği nasıl sonuçlanır? İran, gerginliği nasıl algılıyor? ABD-İran gerginliği ABD’de nasıl yankılanıyor? Trump İran stratejisini iç politikaya göre mi şekillendiriyor? Sorularının yanıtları arandı. Tele1'e destek olmak için:

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